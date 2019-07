La Juventus continua a tessere la sua tela sul mercato e dopo aver messo a segno il colpo de Ligt, Fabio Paratici è pronto a prendere altri giocatori importanti. Ma i bianconeri stanno pensando anche alle uscite e proprio ieri sera, Mattia Perin ha lasciato l'Italia per volare in Portogallo. Il portiere passerà al Benfica e nell'ambito di questo affare dovrebbe rientrare anche il giovane difensore Joao Ferreira.

Il ragazzo classe 2001 sarebbe infatti pronto a sbarcare a Torino.

La volontà dei bianconeri è sempre quella di prendere i migliori prospetti giovanili e in proprio in tal senso, questa estate, Paratici ha tesserato un altro giovane terzino, ovvero Luca Pellegrini. Il ragazzo arriva dalla Roma e non è da escludere che possa andare in prestito al Sassuolo o al Cagliari.

La Juve sarebbe vicina a Joao Ferreira

La Juventus è sempre attenta quando si tratta di giovani talenti e spesso cerca di bruciare la concorrenza assicurandoseli per prima.

Il club bianconero nei giorni scorsi ha trattato con il Benfica la cessione di Mattia Perin. Il portiere ha accettato l'offerta del club portoghese perché vuole una nuova sfida è soprattutto desidera essere titolare. Dunque dopo un solo anno l'avventura in bianconero di Mattia Perin si è già conclusa.

Nei loro dialoghi di mercato Juve e Benfica hanno anche parlato di Joao Ferreira e Fabio Paratici sarebbe vicino ad assicurarsi questo giovane terzino.

Secondo quanto riportato dalla testata portoghese A Bola, il ragazzo classe 2001 passerebbe in bianconero per 10 milioni di euro e l'accordo prevederebbe anche che la Juve versi una percentuale al club di Lisbona in caso di futura cessione.

Secondo quanto riportato da diverse testate il terzino destro sarebbe destinato, per la prossima stagione, alla formazione della Juventus Under 23, militante in Serie C.

Higuain vorrebbe restare

La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà cercare di risolvere la questione legata a Gonzalo Higuain. Il Pipita vorrebbe restare in bianconero, tant'è che sta facendo il trasloco da Londra a Torino e questo fa capire che la sua intenzione sarebbe quella di rimanere. La Juve, invece, sarebbe di un altro parere e non riterrebbe Higuain nei suoi progetti futuri. Perciò resta da capire se le parti riusciranno a trovare un'intesa.

Inoltre, in questi giorni, la Juve ha ricevuto una richiesta da parte del Milan Merih Demiral. Ma i bianconeri, secondo TuttoJuve, avrebbero chiesto 40 milioni per cedere il difensore appena acquistato da Sassuolo. Dunque resta da capire se il Milan deciderà di fare questo investimento oppure se virerà su altri obiettivi.

Intanto, questa mattina, la Juve ha ufficializzato il colpo de Ligt. Il difensore è ora a tutti gli effetti un giocatore bianconero ed ha firmato fino al 2024.

Inoltre, la Juve dovrà versare all'Ajax 75 milioni pagabili in cinque esercizi. A questa cifra vanno aggiunti 10,5 milioni di oneri accessori. Domani, per de Ligt sarà un'altra intensa giornata visto che sarà ufficialmente presentato alla stampa, la sua conferenza si terrà alle ore 10.