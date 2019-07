Il mercato della Juventus è stato sicuramente caratterizzato da acquisti di qualità, con l'obiettivo di incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera. Ramsey, Rabiot e De Ligt sono solo alcuni dei fiori all'occhiello della campagna acquisti della dirigenza bianconera, che dovrà necessariamente pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per motivi di bilancio.

L'attenzione della dirigenza bianconera non si è solo rivolta alla prima squadra ma anche a rafforzare la Primavera e l'Under 23, guidate rispettivamente dai nuovi tecnici Lamberto Zauli e Fabio Pecchia. Recentemente sono stati ufficializzati i classe 2003 Cerri dal Pescara, Firman del Cesena e Joel Ribeiro del Losanna, acquisti che andranno a rafforzare la Primavera. Per quanto riguarda invece l'Under 23, i principali investimenti hanno riguardato il settore avanzato: l'ultimo arrivo riguarderebbe Mota Carvalho, lussemburghese della Virtus Entella che dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Juventus, sarebbe vicino Mota Carvalho

Dopo l'ufficializzazione di Rafia dal Lione (acquistato dalla società francese per 400 mila più bonus che potrebbero portare i bianconeri a pagarlo quasi cinque milioni di euro), a breve dovrebbe essere annunciato l'arrivo di un altro forte calciatore, ovvero Mota Carvalho. Un attaccante che avrà il compito di portare qualità alla squadra guidata da Fabio Pecchia: il classe 1998 è nazionale del Lussemburgo e si è messo in evidenza lo scorso anno in Serie C con la Virtus Entella. Il giocatore ha raccolto 35 presenze, 12 gol e 5 assist e arriverebbe dalla società ligure per due milioni di euro.

Il calciatore era seguito da molte società importanti, fra cui il Napoli: l'idea dell'agente sportivo era quella di misurare le potenzialità in Serie B ma alla fine non avrebbe saputo dire di no all'offerta della Juventus.

Il mercato della Juventus

Una rosa importante anche per la Juventus Under 23, che sarà guidata, come anticipato in precedenza, da un allenatore con un grande esperienza internazionale (è stato vice di Benitez) ma anche in Serie A (con il Verona).

Ritornando però alla prima squadra, resta l'esigenza della dirigenza bianconera di cedere dei giocatori per alleggerire la rosa: i possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi. Si va da Joao Cancelo a Khedira e Matuidi. A rischio sarebbe anche la permanenza di Higuain, Mandzukic e Kean. In caso di cessione di almeno due delle punte menzionate, possibile un'offerta della Juventus per Icardi, che probabilmente nel calciomercato estivo lascerà l'Inter.