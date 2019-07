La strategia della dirigenza bianconera per questo Calciomercato è stata evidente: puntare sulla qualità e sulla gioventù. A parte Ramsey (29 anni) ed il ritorno come secondo portiere di Buffon (41 anni), i giocatori acquistati dai bianconeri sono tutti sotto i 25 anni: si va da Luca Pellegrini, classe 1999 a Adrien Rabiot, classe 1995, senza dimenticare Demiral (classe 1998) e l'oramai certo arrivo di De Ligt, 20 anni ad agosto.

Pubblicità

Pubblicità

E' passato però in secondo piano l'acquisto di un difensore centrale che la scorsa stagione ha disputato una buon campionato con la maglia del Genoa: parliamo del centrale argentino Cristian Romero, altro classe 1998, che oltre ad avere abilità difensive, ha dimostrato anche un ottimo senso del gol, realizzando alcuni gol anche decisivi con la società ligure. Il giocatore è stato acquistato dalla Juventus per 25 milioni di euro e di recente ha effettuato le visite mediche al J Medical ed è stato poi ufficializzato il suo acquisto dalla Juventus. Giocherà in prestito per una stagione al Genoa: il giocatore ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul presente al Genoa e sul suo futuro alla Juventus.

Pubblicità

Juventus, Romero: 'Sono felice che i bianconeri mi abbiano acquistato'

Il difensore centrale Romero ha avuto modo di parlare del suo trasferimento alla Juventus, sottolineando la sua felicità nell'essere stato acquistato da una società importante come quella bianconera. Ha poi dichiarato di essere felice di essere ritornato al Genoa, per la fiducia dimostrata sia dalla società ligure che da tutti i suoi compagni di squadra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il giocatore ha sottolineato di essere pronto per iniziare la nuova stagione con la maglia del Genoa. A proposito dell'argentino ha parlato anche il brasiliano Romulo, anche lui al Genoa, che ha dichiarato che lo scorso anno aveva parlato con i collaboratori di Allegri suggerendo loro l'acquisto di Romero, considerato davvero un ottimo giocatore con tanti margini di crescita.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo la Juventus ha pensato molto al mercato dei giovani, e gli acquisti potrebbero continuare seguendo questa linea: ci saranno però dapprima diverse cessioni per finanziare eventuali ed ulteriori arrivi.

A proposito di giovani, interesserebbero sia Icardi, punta dell'Inter classe 1993 e Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina classe 1997. Prima però di investire potrebbe esserci delle partenze pesanti: da Perin a Joao Cancelo fino ad arrivare a Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic, sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino. L'argentino in particolar modo interessa alla Roma mentre il croato piace molto al Borussia Dortmund che sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per la punta della Juventus.