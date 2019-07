La Juventus, negli ultimi anni, ha sviluppato un grande appeal internazionale e i migliori giocatori scelgono di trasferirsi a Torino. I bianconeri ormai sono alla pari dei grandi club inglesi e di Real Madrid e Barcellona. La Juve è una delle formazioni più appetibili e la dimostrazione è che i giocatori più forti come Matthijs De Ligt scelgono la società di Andrea Agnelli. Negli ultimi giorni al club bianconero è stato accostato il nome di Neymar.

Il brasiliano vorrebbe dire addio al Paris Saint - Germain e tra le squadre dove vorrebbe andare a giocare ci sarebbe anche la Juve. Addirittura, stando a quanto afferma Rai Sport, ci sarebbe stato un incontro tra l'agente di Neymar e il club Campione d'Italia.

Neymar vuole lasciare Parigi

Negli ultimi giorni si parla molto del futuro di Neymar. Il brasiliano vorrebbe trovare una nuova squadra e avrebbe stilato una lista di squadre dove vorrebbe giocare.

Le preferenze di Neymar sarebbero la Juventus, il Barcellona, il Real Madrid e il Bayern Monaco. Dunque il padre agente del brasiliano starebbe sondando il mercato per capire davvero se suo figlio può lasciare il Paris Saint - Germain. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione anche se sembra che il manager di Neymar abbia incontrato la Juventus.

La Juve pensa alle uscite

In questi giorni, la Juventus lavorerà soprattutto sulle uscite.

Infatti, i bianconeri vorrebbero cedere Moise Kean, Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Sami Khedira. L'attaccante classe 2000 potrebbe cambiare squadra e su di lui ci sarebbe l'Everton. La Juve sarebbe disposta a privarsi di lui ma vorrebbe poi avere una corsia preferenziale per riprenderlo in futuro. I bianconeri per cedere Moise Kean vorrebbero tra i 25 e i 30 milioni di euro. Oltre al bomber classe 2000 anche Blaise Matuidi potrebbe lasciare Torino su di lui ci sarebbe l'interesse del Monaco.

La richiesta della Juve per il centrocampista francese è la stessa che fa per Kean ovvero una cifra fra i 25 e i 30 milioni di euro. Ma il principale candidato, però, a lasciare Torino è Gonzalo Higuain che i bianconeri non ritengono più al centro del loro progetto. Ma il Pipita non sarebbe dello stesso parere e non sarebbe intenzionato lasciare Torino. Adesso resta da capire se la Juve riuscirà a convincerlo ad accettare altre destinazioni.

L'ultimo nome della lista dei partenti dei Campioni d'Italia è Sami Khedira. Il tedesco non è in tournée perché si sta rimettendo dopo l'operazione al ginocchio. Su Khedira ci sarebbe il forte interesse del Fenerbahce. Dunque queste saranno settimane molto intense per Fabio Paratici che sarà chiamato a sfoltire la rosa, ma sicuramente bisognerà stare attenti anche alle entrate perché la sensazione è che Maurizio Sarri riceverà altri graditi regali.