Questa mattina, alle ore 10, Matthijs de Ligt ha parlato nella sala conferenze dell'Allianz Stadium in occasione della sua presentazione come nuovo giocatore della Juventus. Ad assistere alla conferenza stampa del giocatore c'era anche tutta la sua famiglia e la fidanzata Annekee Molenaar. Oltre, ai cari di de Ligt, c'erano ovviamente i grandi protagonisti di questa trattativa Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Pubblicità

Pubblicità

Il numero 4 juventino, dopo la presentazione alla stampa, ha fatto il tour dell'Allianz Stadium, del JMuseum e infine è stato allo store bianconero, dove è stato accolto dai bimbi delle scuole calcio della Vecchia Signora. Poi de Ligt ha anche rilasciato un'intervista esclusiva a Francesco Cosatti di Sky Sport. In questa chiacchierata de Ligt ha parlato di diversi temi, a cominciare dal fatto che lui e i suoi compagni puntano a vincere tutto: "Ogni giocatore vuole vincere tutto".

Pubblicità

De Ligt svela perché ha scelto la Juve

Matthijs de Ligt, questa mattina, è stato presentato come nuovo giocatore della Juventus e nella conferenza stampa ha spiegato che uno dei motivi per cui ha scelto il club bianconero è stato Maurizio Sarri.

Dopo la presentazione, il nuovo numero 4 juventino ha parlato in esclusiva a Sky Sport e ha svelato un altro motivo che lo ha spinto a scegliere sul club piemontese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Infatti, de Ligt ha confidato che quando è stato a Torino con l'Ajax ha capito l'importanza dei tifosi bianconeri e dello Stadium: "Questo è stato sicuramente un fattore nella mia scelta". Dunque i sostenitori juventini con il loro calore hanno sicuramente colpito il difensore olandese.

De Ligt ha poi parlato degli obiettivi stagionali sottolineando che "ogni giocatore vuole vincere tutto". Inoltre, il giocatore ex Ajax ha spiegato che c'è una cosa in particolare che lo ha colpito della Juventus: "Mi piace la professionalità, qui si lavora duro e si migliora ogni giorno", ha detto de Ligt, il quale si è detto favorevole a questa filosofia.

L'olandese non è spaventato dalla concorrenza che troverà nel reparto arretrato dei bianconeri: "Ovviamente se arrivi in un grande club come la Juventus, ci sono molti giocatori che vogliono giocare".

Juve in viaggio verso Singapore

Il gruppo dei giocatori della Juventus, in questo momento, è in viaggio verso Singapore. I bianconeri, nel primo pomeriggio, sono arrivati all'aeroporto di Torino caselle e poi si sono imbarcati sul volo che li sta portando in Asia.

Pubblicità

Una volta saliti in aereo i giocatori della Juve hanno postato diverse foto che li ritraggono verso Singapore. In particolare Federico Bernardeschi su Instagram ha postato l'immagine che lo ritrae insieme a tutti i suoi compagni di squadra.