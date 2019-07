In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A.

A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno dei difensori più forti d'Europa.

Le possibili alternative della Juve di Sarri

Maurizio Sarri avrà l'imbarazzo della scelta, il tecnico toscano potrà scegliere diverse soluzioni tattiche per rendere la sua Juventus competitiva anche in Europa. Ovviamente al centro del progetto ci sarà Cristiano Ronaldo.

In porta Buffon farà il vice Szczęsny, mentre Chiellini, Rugani, Bonucci completano il reparto arretrato, con De Ligt. Sulle corsie agiranno Alex Sandro e Joao Cancelo con De Sciglio e Cuadrado.

Fra le soluzioni per far rifiatare i titolari è da sottolineare il possibile impiego di Cuadrado come terzino.

A centrocampo oltre a Pjanic ci saranno i due nuovi arrivi, ovvero Ramsey e Rabiot, con loro Sarri avrà maggiore qualità e grande tecnica, senza dimenticare Emre Can e Bentancur, ottimi giocatori a disposizione: un misto di esperienza e tecnica da utilizzare.

In avanti spazio sulle fasce a Douglas Costa e Dybala, saranno loro due a formare il tridente offensivo assieme a Cristiano Ronaldo, con invece Bernardeschi e Kean come riserve di lusso, oltre (fino a eventuali novità di mercato) a Mandzukic e Higuain.

Nella rosa fanno parte anche Demiral e Pellegrini, ma è quasi certo che entrambi verranno ceduti in prestito per maturare ancora. Mentre Romero rimarrà ancora un anno al Genoa.

Chi potrebbe lasciare Torino

La Juventus deve pensare anche alle cessioni, dopo avere speso molto infatti ora deve incassare. I giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Matuidi, Khedira, Mandzukic, Higuain ed uno tra Cuadrado e Cancelo.

Per quanto riguarda la situazione di Cancelo, c'è stata una frenata del Manchester City, la squadra che è più interessate al terzino. Mario Mandzukic potrebbe finire in Cina o in Germania al Borussia Dortmund, mentre ci sono diverse offerte anche per Matuidi e Khedira, i due non rientrerebbero nei piani di Sarri, così come il "Pipita" Higuain. Stesso discorso vale per Kean, ma ci possono essere alcune possibilità che il giovane attaccante possa restare a Torino grazie a Mino Raiola.

Nei prossimi giorni ci saranno importanti aggiornamenti sul mercato bianconero che non si può ancora considerarsi concluso. Andrea Agnelli sta costruendo una Juventus competitiva: una squadra che possa aprire un ciclo vincente anche in Europa.