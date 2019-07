Uno dei nodi da sciogliere in casa Juventus resta il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita vorrebbe restare a Torino, ma il club bianconero non sarebbe dello stesso parere: infatti, Fabio Paratici vorrebbe cedere l'argentino. Dunque nelle prossime settimane si capirà se sarà la Juve a fare un passo indietro oppure se sarà Higuain a decidere di andare in un'altra società. Ciro Venerato di Rai Sport, ha fatto proprio il punto su questa situazione: "Che Sarri veda bene la conferma di Higuain è scontato, che la Juve la pensi in maniera diversa per motivi di bilancio è altrettanto vero".

La Juve vorrebbe cedere Higuain

Gonzalo Higuain, domenica scorsa, contro il Tottenham si è messo in mostra con la maglia della Juventus realizzando il gol del momentaneo pareggio dei bianconeri. Questa rete però non dovrebbe cambiare il futuro del Pipita anche perché la Vecchia Signora avrebbe deciso di cederlo anche per questioni di bilancio. Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato ha spiegato che l'ammortamento a bilancio di Higuain è di 9 milioni e poi ne resterebbero altri 27.

Dunque se il Pipita dovesse restare a Torino la Juve dovrebbe rinnovargli il contratto per non perderlo a zero. L'esperto di mercato di Rai Sport ha spiegato che per tutti questi motivi gli sembra difficile che Higuain possa essere confermato in bianconero.

Dybala vuole restare

Tra qualche giorno Paulo Dybala dovrebbe riprendere gli allenamenti con la Juventus. Il numero 10 juventino spera di tornare al centro del progetto bianconero.

Però su Dybala ci sarebbe l'interesse di molte squadre ovvero Manchester United, Paris Saint - Germain e Tottenham, ma l'argentino vorrebbe rimanere alla Juve. Le voci intorno al suo futuro sono molte e si parla di un suo possibile inserimento in varie trattative. Dybala potrebbe finire a Parigi in cambio di Neymar o al Manchester per Pogba. Queste però sembrano essere solo delle suggestioni e al momento la volontà dell'argentino sembra essere quella di restare a Torino.

Di Dybala ne ha parlato anche Maurizio Sarri che alla vigilia della gara di International Champions Cup ha spiegato che la Joya potrebbe giocare come falso nove. Ma il tecnico toscano ha anche aggiunto che per il numero 10 juventino potrebbe provare altre soluzioni e potrebbe schierarlo da trequartista alle spalle di due punte. Dunque Sarri ha già alcune idee su Dybala e quando l'attaccante rientrerà alla Continassa queste idee potranno essere messe in atto.

Intanto l'argentino si gode le vacanze insieme alla fidanzata Oriana Sabatini e successivamente penserà alla nuova stagione con la Juve, a meno che il mercato non porti qualche clamorosa sorpresa.