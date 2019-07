I tifosi del Napoli erano pronti ad accoglierlo all’aeroporto di Capodichino. James Rodriguez sembrava ad un passo dall’indossare la maglia azzurra con alcuni segnali che aveva lasciato presupporre che l’operazione fosse giunta ad una svolta. Il blitz di Giuntoli a Madrid, le dichiarazioni di Ancelotti prima e De Laurentiis poi avevano confermato la ferma volontà della società partenopea di portare all’ombra del Vesuvio El Bandido, così come era stato ribattezzato qualche anno fa dai sostenitori del Banfield.

L’epilogo, invece, potrebbe essere diverso, almeno secondo quanto raccontato in queste ultime ore dai media spagnoli ed in particolare da Marca.

Sul futuro del ‘diez’ colombiano il quotidiano si è sbilanciato con un titolo eloquente: “Bombazo a la vista, James quiere jugar en el Atletico”. In pratica Rodriguez avrebbe rotto gli indugi e manifestato l’intenzione di tornare a Madrid, dopo l’esperienza al Real, per giocare con i colchoneros. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web ed ha messo in allarme i sostenitori azzurri.

James Rodriguez vorrebbe restare a Madrid

In realtà già nel corso della Copa America era circolata con insistenza la voce di un possibile approdo di James Rodriguez all’Atletico Madrid. Rumors che non avevano allarmato più di tanto i dirigenti del Napoli che hanno continuato a lavorare sotto traccia per trovare la soluzione migliore con il Real Madrid che ha chiesto 42 milioni di euro per il fuoriclasse colombiano.

Il club azzurro avrebbe voluto ingaggiare il calciatore in prestito con diritto di riscatto o, comunque, trovare un escamotage per evitare di sborsare in un’unica soluzione la cifra richiesta dai Blancos. Dall’altra parte l’Atletico sembra abbia scelto di percorrere una strada diversa assicurandosi in primis il sì del calciatore assistito da Jorge Mendes.

Ancelotti: 'Se salta, arriverà qualcun altro'

Dopo giorni di riflessione e voci in libertà James Rodriguez avrebbe sciolto le riserve sulla sua futura destinazione.

Il colombiano, in uscita dal Real Madrid, vorrebbe fermarsi nella capitale spagnola dopo l’esperienza al Bayern Monaco e vestire la maglia dell'Atletico. Questa la ‘bomba’ lanciata in queste ultime ore dal quotidiano Marca. “L’operazione è vicina a materializzarsi per la ferma volontà del calciatore di giocare per il club che gioca al Wanda Metropolitano” - viene riportato sul portale on line del quotidiano spagnolo.

La notizia, se confermata, rappresenterebbe una doccia gelata per i tifosi azzurri e per Ancelotti che aveva esplicitamente chiesto il calciatore e che al termine della partita amichevole con il Benevento aveva parlato di trattativa in corso. “Sarà lunga, se salta arriverà qualcun altro”.