Il Calciomercato dell’Inter continua ad essere concentrato sul nuovo attaccante. In attesa di sviluppi per Romelu Lukaku, attesi già nei prossimi giorni, Marotta e Ausilio sono partiti all’attacco per Edinson Cavani che costerebbe meno del belga. La pista sembra quindi praticabile con il benestare di Antonio Conte che lo considera una valida alternativa al centravanti del Manchester United, vero e proprio pallino del tecnico.

I primi contatti tra i nerazzurri e l’entourage del sudamericano sarebbero partiti e potrebbero essere agevolati dal fatto che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020 con il Paris Saint Germain.

Calciomercato Inter: attacco frontale per Edinson Cavani

E’quindi Edison Cavani ora l’alternativa più calda a Lukaku per il calciomercato dell’Inter. Secondo il quotidiano inglese The Sun, che scrive la notizia sul suo sito internet, i nerazzurri avrebbero offerto al bomber ex Napoli e Palermo un contratto da 27 milioni in tre anni. Lo stipendio si assesterebbe quindi sui 9 milioni a stagione, la stessa cifra che Suning ha garantito a Lukaku e che è stata utile per strappare il sì del belga.

Cavani a 32 anni al momento al Paris Saint Germain ha un ingaggio da più di 10 milioni a stagione, ma l’accordo con il club parigino scadrà nel 2020. Ed è proprio questo dettaglio a rendere possibile l’affare. Le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme al palo, se l’attaccante decidesse di accettare la corte dell’Inter andrebbe a guadagnare qualche milione in meno all’anno, ma allungherebbe la sua carriera fino a 35 anni in un campionato di alto livello.

E poi? Il piano di Suning, rivelato oggi da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di garantire ancora qualche stagione con uno stipendio molto alto al bomber sudamericano. Queste le buone notizie per Marotta, ma non è tutto oro quello che luccica, perché ci sarebbe ancora il PSG da convincere. Il club Campione di Francia chiederebbe per il cartellino 50 milioni, meno di Romelu Lukaku, ma va anche detto che Cavani ha sei anni in più del belga a sarebbe libero di accordarsi con chiunque a zero già a partire dal prossimo febbraio (per accasarsi poi a giugno) se non rinnovasse prima con il Paris Saint Germain.

Lukaku resta il preferito dell’Inter

La pista Cavani si sta scaldando, ma per il calciomercato dell’Inter il preferito è comunque Romelu Lukaku. Nei prossimi giorni, prima dell’8 agosto, il futuro del centravanti del Manchester United sarà rivelato. Il mercato inglese chiude in quella data e quindi ora i Red Devils hanno fretta di chiudere la cessione per poi cercare un sostituto. Oggi dall’Inghilterra arriva la notizia che Lukaku non è partito per il viaggio in Norvegia del suo club.

Altro indizio per l’addio imminente, ma l’Inter deve guardarsi dall’inserimento della Juventus che con lo United può avanzare nella trattativa inserendo Dybala, molto gradito a Solskjaer. L’insidia bianconera esiste, ma Ausilio e Marotta hanno già strappato il sì del giocatore e quindi per ora sarebbero leggermente avanti nella corsa. Manca però ancora l’accordo con il club inglese e qui continua il braccio di ferro.

Suning non ha intenzione di offrire gli 83 milioni di euro richiesti dai Diavoli Rossi per continuare a rispettare i paletti del Fair Play finanziario. Quindi o il Manchester United abbasserà la cifra del cartellino oppure difficilmente si troverà l’accordo tra le società. L’unica possibilità per arrivare ad un rilancio corposo, vicino ai famosi 83 milioni, sarebbe riuscire a cedere Mauro Icardi, dietro ad un assegno da 60 milioni nei prossimi giorni. Con quell’ingresso di denaro in cassa, i nerazzurri avrebbero maggiore potere d’acquisto ma il problema è che la telenovela Maurito dovrebbe continuare ancora a lungo.

Così il calciomercato dell’Inter si muove anche per Edinson Cavani con una prima offerta già recapitata al calciatore e una trattativa che si sta scaldando sempre di più e potrebbe diventare incandescente se alla fine Lukaku dovesse scegliere altre destinazioni al posto di Milano.