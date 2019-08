Il mese di agosto potrebbe regalarci diverse sorprese di mercato, in Serie A ma in generale anche in Europa: due dei top player che potrebbero cambiare squadra sono Pogba e Neymar. Il francese vuole lasciare il Manchester United e potrebbe trasferirsi al Real Madrid mentre Neymar apprezzerebbe un ritorno al Barcellona. Per quanto riguarda invece la Serie A potrebbe delinearsi nei primi giorni di agosto un clamoroso scambio che coinvolgerebbe un giocatore del Manchester United ed un altro della Juventus.

Parliamo rispettivamente di Lukaku e Dybala, con il belga che si trasferirebbe a Torino mentre l'argentino a Manchester. Una trattativa che sarebbe già in definizione, ma tutto dipenderà dall'incontro fra l'argentino e la dirigenza bianconera previsto nella serata di giovedì 1 agosto. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, esattamente dal Daily Mail, tale scambio sarebbe apprezzato anche Cristiano Ronaldo, che ama giocare in appoggio ad una prima punta come succedeva al Real Madrid con Benzema.

Juventus, Cristiano Ronaldo apprezzerebbe scambio Dybala-Lukaku

Secondo il Daily Mail, Cristiano Ronaldo avrebbe dato il parere favorevole al possibile scambio Lukaku-Dybala fra Manchester United e Juventus. Come è noto infatti ama giocatore con una prima punta di riferimento e, per quanto secondo Sarri l'argentino si adatterebbe nel ruolo di 'falso nueve', non avrebbe la stessa fisicità di una prima punta come può essere il belga.

Si attende in ogni caso l'incontro fra il 10 bianconero e la dirigenza: secondo le ultime indiscrezioni, Dybala accetterebbe un passaggio al Manchester United solo se andrebbe a percepire 10 milioni di euro a stagione. Si attendono novità a riguardo, e non è da escludere l'inserimento, oltre che Dybala, anche di Mandzukic apprezzato molto dalla dirigenza del Manchester United.

Il mercato della Juventus

Oltre a Dybala e Mandzukic, a rischio partenza è anche Higuain. L'argentino piace alla Roma, che potrebbe promuovere un prestito biennale ed un riscatto a prezzo definito per un totale di 30 milioni di euro.

Si potrebbe sviluppare una vera e propria rivoluzione nel settore avanzato e non basterebbe quindi solo l'arrivo di Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe in ogni caso investire su Icardi, oramai fuori rosa all'Inter. Il settore avanzato quindi potrebbe essere formato alla fine del Calciomercato estivo da Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Douglas Costa, Lukaku e Icardi. Non è da escludere un'offerta per Federico Chiesa, che la dirigenza della Fiorentina non vorrebbe cedere ma il giocatore vuole lasciare la società toscana.