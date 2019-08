Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. La Juventus ha messo sul mercato il forte attaccante sudamericano e vorrebbe girarlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, centravanti belga che sarebbe considerato la spalla perfetta per Cristiano Ronaldo (in quanto ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Benzema, ex compagno di squadra del portoghese al Real Madrid).

Al momento, però, tale operazione di mercato è bloccata, per il fatto che Dybala ha intenzione di rimanere alla Juventus a tutti i costi. Dopo una stagione negativa, infatti, l'attaccante argentino vorrebbe rilanciarsi, specialmente dopo l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, allenatore che predilige i giocatori con le caratteristiche tecniche dell'argentino. In questa situazione, davvero molto intricata, si è inserita l'Inter.

Marotta, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, starebbe cercando di convincere Dybala a trasferirsi all'Inter. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Dybala potrebbe essere ceduto all'Inter

Marotta avrebbe intenzione di far saltare lo scambio tra Dybala e Lukaku. L'ex amministratore delegato della Juventus ha sempre avuto un ottimo rapporto con l'attaccante sudamericano e lo avrebbe contattato per cercare di persuaderlo a trasferirsi alla corte di Antonio Conte.

La Juventus avrebbe in tasca l'accordo con Lukaku, con il quale è stato trovato l'accordo per un contratto da nove milioni di euro a stagione, bonus compresi. Dybala, però, non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi al Manchester United, club al quale avrebbe chiesto un ingaggio altissimo (si è parlato di trecentocinquantamila sterline a settimana, superiore anche a quello di Paul Pogba, il giocatore più pagato dello United).

A questo punto è scesa in campo l'Inter, con Marotta che sarebbe anche disponibile ad uno scambio con Mauro Icardi, Quest'ultimo è un giocatore molto gradito a Fabio Paratici, che lo cercò anche l'anno scorso, prima di decidere di puntare tutto su Cristiano Ronaldo. Icardi è corteggiato anche dal Napoli e dalla Roma, ma preferirebbe proseguire la sua carriera alla Juventus. In ogni caso, bisognerà aspettare il colloquio tra Dybala e Maurizio Sarri, summit che dovrebbe avvenire dopo il 5 agosto.

Fino a questa data, infatti, Dybala passerà delle vacanze forzate, perché la Juventus ha deciso di non integrarlo ancora nel gruppo. La volontà del club bianconero è chiara: rinunciare al giocatore sudamericano.