È oramai uno dei riferimenti della Juventus e della nazionale italiana di Roberto Mancini, ed insieme a Buffon e Bonucci rappresenta lo zoccolo duro di una società che vuole riconfermarsi in Italia e raggiungere traguardi importanti in Champions League: ci riferiamo al capitano Giorgio Chiellini, che in occasione della tradizione amichevole in famiglia a Villar Perosa ha parlato a 'La Stampa', soffermandosi su diversi argomenti interessanti, dal nuovo tecnico Sarri all'attesa dell'inizio della stagione, ma l'argomento principale resta sempre il Calciomercato. Proprio su questo, il difensore centrale ci ha tenuto ad escludere l'arrivo di Icardi dall'Inter, definendola una notizia di Fantacalcio: il capitano bianconero infatti ci ha tenuto a sottolineare come ci sia massima fiducia nell'attuale settore avanzato della Juventus, rappresentato da grandissimi giocatori che possono dare ancora molto ai bianconeri.

Chiellini: 'L'arrivo di Icardi è fantacalcio'

Il capitano della Juventus Chiellini, a 'La Stampa', ci ha tenuto a sottolineare la fiducia verso tutta la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, escludendo quindi il possibile arrivo di Icardi dall'Inter. Il nazionale italiano ha poi ribadito come sia il momento di rimanere compatti e di concentrarsi sull'inizio della stagione, parlando anche del fatto che si aspetta solo di iniziare a giocare partite importanti, in quanto le amichevoli non sono stimolanti come le partite ufficiali.

Lo stesso difensore ha poi parlato di De Ligt, ritenuto un bravo difensore, che era ambito dai top club, ed un giocatore che ha evidentemente incrementato il livello qualitativo della rosa bianconera. Riguardo invece a Dybala, ha sottolineato come l'argentino non ha bisogno dei suoi suggerimenti essendo un professionista e come tale è abituato a tutte queste indiscrezioni di mercato.

Juventus, Napoli ed Inter

Secondo Chiellini, le tre società che potranno ambire alla vittoria della Serie A sono Juventus, Napoli ed Inter.

La società campana si è consolidata grazie anche ad un ottimo mercato mentre la società di Suning, con l'arrivo di Conte, ha fatto un ulteriore step verso la possibilità di ambire alla vittoria. Anche Lukaku è un acquisto in grado di incrementare il livello qualitativo della rosa dell'Inter. In merito invece al cambiamento alla Juventus con l'arrivo di Maurizio Sarri, il giocatore si è detto interessato a capire come la rosa bianconera riuscirà ad assimilare questa novità, sottolineando come il cambiamento porta sempre grandi novità che vanno evidentemente sfruttate.

Sarri porta tanti cambiamenti, come li ha portati Allegri quando sostituì cinque stagioni fa Antonio Conte.