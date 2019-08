Il mercato resta il protagonista indiscusso in quest'estate, con le società di vertice in Serie A che si stanno rafforzando molto. E' il caso di Juventus, Inter e Napoli, con le prime due che sono riuscite a riportare in Italia rispettivamente grandi tecnici come Maurizio Sarri e Antonio Conte mentre la società campana ha confermato Carlo Ancelotti. Il mese di agosto potrebbe regalare clamorose trattative, a confermarlo è il noto esperto di Calciomercato e giornalista della Rai, Paolo Paganini, che in alcuni recenti tweet ha spiegato le possibili trattative che potrebbero riguardare in particolar modo Juventus ed Inter.

Lo scambio che sarebbe saltato fra i bianconeri ed il Manchester United e che avrebbe coinvolto rispettivamente Dybala e Lukaku potrebbe riaprire un'importante trattativa di mercato per l'Inter. Secondo Paganini infatti, potrebbe delinearsi lo scambio fra la punta dell'Inter Mauro Icardi ed il 10 bianconero, una trattativa che era già stata improntata a giugno ma che poi sarebbe tramontata soprattutto per la volontà di Dybala di non trasferirsi alla società di Suning.

Juventus, possibile scambio Icardi-Dybala e Pogba vuole ritornare in bianconero

Buongiorno. #Cancelo per #Danilo il City compravende anche perché la sentenza slitta sempre.I segnali sono sempre più per uno scambio #Icardi #Dybala tra #Juventus e #Inter ma occhio al #Psg. Anche qui non capisco,o forse sì, questo cambio di rotta su Dybala. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 6, 2019

Come sottolinea il noto esperto di calciomercato Paganini su Twitter, potrebbe delinearsi lo scambio fra Inter e Juventus che coinvolgerebbe i due argentini Icardi e Dybala.

Resta però concreta anche la possibilità di un trasferimento da parte del dieci bianconero al Paris Saint Germain: come è noto infatti il brasiliano Neymar avrebbe chiesto la cessione e Dybala potrebbe rappresentare il sostituto ideale del brasiliano. Lo stesso giornalista ha espresso anche i dubbi sui continui cambi di rotta di Dybala, in quanto come già anticipato prima, a giugno avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter mentre adesso potrebbe accettare l'offerta della società di Suning.

Juventus, possibile ritorno di Pogba

Come scrive su Twitter Paganini, Pogba vuole ritornare alla Juventus. Il recente post di instagram in cui il francese ha sottolineato che Manchester resta una città piovosa anche d'estate sarebbe l'ennesima dimostrazione della volontà del nazionale francese di lasciare la società inglese.

Le indiziate ad acquistare il francese sono la Juventus ed il Real Madrid, anche se la società spagnola starebbe acquistando Van de Beek dall'Ajax. Secondo Tuttosport invece le eventuali cessioni di Dybala, Matuidi e Mandzukic potrebbe portare alla Juventus una notevole somma da investire sul centrocampista francese. Si attendono poi altre importanti cessioni, su tutte quelle di Perin e del centrocampista Khedira, che piace all'Arsenal.

Si attendono novità anche su Joao Cancelo, che dovrebbe trasferirsi al Manchester City per 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo.