Tornerà in campo nella giornata di oggi, sabato 31 agosto alle ore 18:00 il Crotone di Giovanni Stroppa impegnato nell'insidiosa sfida della seconda giornata di Serbe B in casa dello Spezia. La formazione rossoblu, reduce da un pareggio a reti bianche (0-0) nel debutto stagionale interno contro il Cosenza è chiamata portare a casa la prima vittoria stagionale contro un'avversaria da non sottovalutare.

In casa calabrese le attenzioni risultano però rivolte ancora al mercato estivo che si concluderà nella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 22:00. Lo staff dirigenziale è impegnato a piene mani nelle operazioni in uscita, dopo gli acquisti effettuati negli ultimi giorni come Maxi Lopez e Luca Marrone. Diversi sono gli elementi che potrebbero lasciare la squadra nelle prossime ore, con la possibilità di un'acquisto dell'ultimo minuto in chiusura di mercato.

Calciatori con la valigia in mano

Tra i nomi che sarebbero sulla lista dei partenti ci sarebbero quelli dell'esterno Jeremy Petris, arrivato dal Gozzano (Serie C) e mai inserito nelle prime gare della squadra crotonese. A lui si potrebbe associare il giovane attaccante Luka Markovic, rientrato dal prestito alla Juventus e non facente parte del progetto di Giovanni Stroppa.

In uscita potrebbero esserci pure, a seconda delle possibilità della società e di eventuali ulteriori arrivi, anche il difensore Giuseppe Cuomo, cresciuto nel settore giovanile del Crotone, e l'attaccante Andrea Nalini, ancora alle prese con un lungo recupero complice l'infortunio subito nella trasferta di Palermo della passata stagione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie B Calciomercato

Potrebbe aggiungersi alla lista dei partenti anche Augustus Kargbo, attaccante in rosa nella passata stagione dopo la militanza con la formazione del Roccella.

La squadra crotonese deve inoltre già fronteggiare i recenti infortuni subiti dai difensori Marcos Curado, nella fase di preparazione estiva di Trepidò, e Nicolas Spolli uscito dolorante nel "derby" contro il Cosenza.

Le possibili destinazioni

Per Jeremy Petris e Luka Markovic i rumors di mercato hanno avanzato nelle ultime ore l'ipotesi Alma Juventus Fano, formazione di Serie C.

Da valutare invece una possibile destinazione per Giuseppe Cuomo, anche se in passato è stato vivo l'interesse da parte del Rende. Da valutare anche un eventuale trasferimento di Augutus Kargbo: la società ci punta molto, ma lo spazio in questa stagione potrebbe essere ancora più esiguo rispetto a quella precedente. Per questo motivo negli ultimi giorni il direttore sportivo Beppe Ursino insieme al direttore generale Raffaele Vrenna hanno presenziato nella sede del mercato di Milano al fine di cercare una sistemazione ai calciatori che, per forza di cose, troveranno poco spazio in rosa durante la stagione, novità sono dunque attese nelle prossime ore.