Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo AS, infatti, il club bianconero sarebbe entrato prepotentemente nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Neymar. La notizia sarebbe stata confermata in Brasile. Fabio Paratici avrebbe messo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala (che viene valutato circa ottanta milioni di euro) e una cifra intorno ai cento milioni.

Il direttore sportivo bianconero vorrebbe superare la concorrenza di Real Madrid e Barcellona, club che da tempo vorrebbero acquistare il campione brasiliano. Neymar, comunque, a Torino, sempre stando alle ultime indiscrezioni

trapelate, potrebbe guadagnare circa trentasette milioni di euro a stagione. Come scrive il quotidiano iberico AS, il Real Madrid si sarebbe tirato fuori dalla corsa al giocatore, dal momento che non avrebbe intenzione di sottostare alle condizioni del Paris Saint Germain e del suo direttore sportivo Leonardo.

Il Barcellona, invece, non sarebbe ancora riuscito a trovare un accordo economico con il club parigino, che non ha mai accettato le contropartite proposte dal club blaugrana. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del giocatore brasiliano, dunque, sarebbe la Juventus, anche secondo quanto rivela la stampa brasiliana attraverso il quotidiano Globoesporte. Il club bianconero, infatti, ha nella manica l'asso Paulo Dybala, che tanto piace a Leonardo. Il giocatore argentino è considerato il vero erede di Neymar.

Mercato Juventus, Paratici avrebbe offerto Dybala e 100 milioni per Neymar

Il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, vorrebbe un sostituto all'altezza prima di cedere Neymar, il quale più volte ha fatto capire di non volere più proseguire la sua carriera a Parigi. Coutinho è passato dal Barcellona al Bayern Monaco, quindi al momento la Juventus può calare il jolly Paulo Dybala, giocatore che viene valutato almeno ottanta milioni di euro.

Neymar non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al Barcellona, ma alla Juventus per lui sarebbe pronto un maxi-ingaggio da trentasette milioni di euro, uno stipendio superiore a quello percepito da Cristiano Ronaldo.

La Juventus, però, dovrà assolutamente vendere alcuni esuberi, come Mario Mandzukic, Blaise Matuidi e Daniele Rugani. Sull'attaccante croato è molto forte l'interesse del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund, ma su di lui ci sarebbe anche il Milan di Giampaolo.

In ogni caso, la Juventus non dovrebbe ricevere più di venti milioni di euro dalla sua cessione. Rugani, invece, sarebbe già stato offerto al Barcellona.