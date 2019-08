Secondo le ultime notizie, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo in linea di massima con il Manchester United per lo scambio che vede coinvolti Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Tuttavia, Paulo Dybala non sarebbe entusiasta dell'accordo, poiché si sente tradito dai bianconeri. Inoltre, dato che l'Inter era molto vicina a Lukaku in precedenza, il CEO nerazzurro Beppe Marotta ha deciso di rispondere alla squadra torinese inviando messaggi a Dybala in privato, esortandolo a respingere il Manchester United e unirsi all'Inter.

Dato che un approdo in nerazzurro era l'idea iniziale di Dybala, l'argentino potrebbe decidere di far saltare lo scambio con Lukaku, come riportato dal Corriere Dello Sport. Se ciò dovesse accadere, la Juventus potrebbe considerare di scambiare "La Joya" con Icardi. Questo pomeriggio, Dybala incontrerà Maurizio Sarri sul campo di allenamento per discutere del futuro, poiché la priorità del numero 10 è quella di rimanere nel club, ma la Juventus non sarebbe dello stesso avviso.

Calciomercato Inter, assalto a Vidal e Rakitic

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' l'inter potrebbe acquistare Arturo Vidal dal Barcellona alla fine di questo mese, se dovesse riuscire a concretizzare le cessioni di Radja Nainggolan e Joao Mario. Vidal ha vinto quattro campionati di Serie A con la Juventus tra il 2011 ed il 2015, segnando 35 gol in 124 partite di campionato. Il nazionale cileno sarebbe sicuramente il rinforzo ideale per completare il nuovo centrocampo nerazzurro, ma l'Inter deve prima creare spazio per lui.

Vidal ha segnato tre gol e messo a segno sette assist nella passata stagione al Barcellona, mentre la squadra di Ernesto Valverde ha vinto il titolo La Liga e ha raggiunto la semifinale di Champions League.

Secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli, però, il futuro del cileno dovrebbe continuare ad essere blaugrana visto che Ernesto Valverde considera Vidal un giocatore necessario nel suo progetto in futuro, poichè non ha un giocatore con le sue stesse caratteristiche in rosa.

Vari club hanno espresso interesse per lui, soprattutto in Italia, ma Vidal è a suo agio a Barcellona e il club vuole tenerlo. Un altro giocatore del Barcellona che sarebbe in orbita Inter è il croato Ivan Rakitic, il quale sarebbe stato messo sul mercato dal Barcellona. Secondo quanto riportato da 'FcInter1908', il quale cita il quotidiano spagnolo 'El Desmarque': "Al club interista potrebbe diventare il più pagato della squadra, la stella numero uno.

Sempre che i dirigenti interisti siano disposti a pagare i cinquanta mln richiesti dai blaugrana". Dunque sia Rakitic che Vidal sono due nomi plausibili ma servirà prima concretizzare qualche cessione pesante.