Dopo cinque anni alla Juventus ed aver conquistato numerosi trofei (su tutti i cinque scudetti di fila), Massimiliano Allegri è senza panchina anche per una scelta personale, ovvero per la volontà di dedicarsi alla famiglia e di ricaricare le pile, pronto a ritornare sulla piazza già dalla prossima stagione. Non è detto però che un allenatore ambito come il tecnico toscano possa ritornare in voga anche durante questa stagione, considerando il suo palmares.

Sei scudetti (uno con il Milan e cinque con la Juventus), tre Supercoppe italiane e quattro Coppa Italia con la Juventus sono un bottino davvero ricco per un allenatore a cui è mancata solo la consacrazione in Europa, arrivando a sfiorare la Champions League giocando due finali. Proprio in Francia ci sarebbe già una panchina a rischio, con un allenatore finito sulla graticola dopo pochi giorni dall'inizio della stagione: parliamo di Thomas Tuchel, tecnico tedesco del Paris Saint Germain, che nonostante la vittoria della Supercoppa francese non ha iniziato con il piede giusto in Ligue 1, ottenendo nelle prime due giornate una vittoria in casa per 3 a 0 contro il Nimes e subendo invece una sconfitta nella seconda giornata contro il Rennes per 2 a 1.

Risultato che non sarebbe stato apprezzato dalla dirigenza francese, che come sottolinea Calciomercato.com starebbe pensando ad una sostituzione del tecnico tedesco.

I rumors di mercato indicano Allegri tra i possibili sostituti di Tuchel al Paris Saint Germain

Calciormercato.com riporta quanto si dice negli ambienti del mercato calcistico internazionale, ovvero che il futuro di Tuchel al Paris Saint Germain sarebbe in bilico: la dirigenza francese non avrebbe apprezzato la sconfitta della squadra contro il Rennes e starebbe valutando almeno due ipotesi per sostituire il tedesco.

Si parla infatti di José Mourinho, alla ricerca di una panchina blasonata dopo l'addio al Manchester United dello scorso anno e che avrebbe dato disponibilità per la panchina del Paris Saint Germain. Altra possibilità potrebbe essere Massimiliano Allegri, che dopo l'esperienza alla Juventus, potrebbe rilanciarsi in un altro club blasonato.

Allegri gode della fiducia di Leonardo

Il tecnico toscano gode della stima soprattutto di Leonardo, attuale direttore tecnico del Paris Saint Germain.

Difficilmente però Allegri potrebbe prendere in mano una squadra in corsa, inoltre le dichiarazioni rilasciate a fine stagione dimostrerebbero la volontà del tecnico toscano di pensare alla famiglia e di ricaricare le pile dopo cinque stagioni importanti con la Juventus, in cui ha dovuto subire critiche pesanti, da tifosi e giornalisti, nonostante le competizioni vinte. Di certo potrebbero essere decisive le prossime partite del Paris Saint Germain per il futuro di Tuchel sulla panchina francese.