1' Inizia la partita!

Entrano in campo le squadre.

Tra poco l'inizio della partita.

Formazioni Ufficiali:

PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Laurini, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. All. D’Aversa.

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri (Martusciello in panchina).

Panchina:

PARMA: Colombi, Dermaku, Machin, Kkaramoh, Grassi, Cornelius, Sscozzarella, Siligardi, Ceravolo, Kucka, Ricci, Sprocati.

JUVENTUS: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, De Ligt, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Mandzukic, Dybala.

Ecco la prima giornata di serie a A, dove bianconeri ed emiliani si sfidano al Tardini in diretta alle ore 18:00.

Dichiarazioni pre-partita tra Parma e Juventus.

Paratici: la panchina di Dybala non è legata al mercato ma solo a questione tattiche riguardanti questa partita è il nostro numero 10, per Icardi siamo molto contenti degli attaccanti che abbiamo, se andiamo a conteggiare gli attaccanti che abbiamo è impressionante quindi basta e avanza quelli che abbiamo, è difficile migliorare questa rosa e pensiamo di esserci riusciti e poi non scordiamoci di avere Cristiano Ronaldo che sembra una cosa quasi normale che sia qui.

Avevamo necessità di prendere dei difensori, ma per il resto la rosa era praticamente completa, riguardo a Cancelo i nostri giocatori si spostano solo per altre big e il calciatore era attratto da questa possibilità e a noi interessava Danilo.

Faggiano: Siamo vicini a concludere per Pezzella dall'Udinese ma fino a domani sarà con i friulani per il resto la nostra rosa è quasi al completo e siamo pronti per l'inizio del campionato di Serie A.

Ricordiamo che il mercato della Juventus è stato con a parametro 0 con Ramsey (che non c'è oggi a causa di ritardo di condizione) e Rabiot, poi abbiamo il mega esborso per De Ligt e il riscatto di Demiral oltre i ritorni di Buffon e sopratutto di Gonzalo Higuain, Danilo nello scambio con Cancelo.

