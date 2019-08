Si entra nell'ultima settimana della sessione estiva di Calciomercato e tante squadre sono al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi ai propri allenatori. Tra i club maggiormente attivi c'è l'Inter, che ieri ha esordito nel miglior modo possibile in campionato, battendo il Lecce 4-0 e mettendo in mostra pregi e difetti della nuova gestione Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha sottolineato come, a differenza di altre squadre, fino ad ora sono stati solo sostituiti gli elementi chiave (Nainggolan, Perisic e Icardi). Un messaggio criptico, volto probabilmente a chiedere un ultimo rinforzo alla società per regalargli le pedine richieste.

Sanchez ad un passo

Il primo rinforzo che potrebbe avere Antonio Conte a disposizione in vista della sfida contro il Cagliari, in programma domenica prossima, alla Sardegna Arena, alle ore 20:45, è Alexis Sanchez. Da ieri sono ripresi i contatti tra l'Inter e il Manchester United e adesso l'intesa è davvero vicina. Vista la ferma volontà del cileno di vestire la maglia nerazzurra, i Red Devils hanno ammorbidito la propria posizione e sono pronti ad accettare le condizioni concordate inizialmente, che erano anche quelle stabilite con la Roma prima del rinnovo di Edin Dzeko.

L'attaccante classe 1988 dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro, con l'ingaggio che sarà pagato per una parte dall'Inter (intorno i quattro milioni di euro), mentre il 75% restante (tra i sette e gli otto milioni) sarà pagato dallo United. Il giocatore si sarebbe già detto disposto a ridursi lo stipendio dal prossimo anno, firmando un contratto triennale a sei/sette milioni di euro all'anno nel caso in cui fosse riscattato.

Gli altri rinforzi

Sanchez non sarà l'unico rinforzo che arriverà a Milano questa settimana in quanto l'Inter è pronta a definire anche l'acquisto di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina. L'esterno sinistro dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto in uno scambio che porterebbe a Firenze Dalbert con le stesse condizioni.

Oltre a Biraghi e Sanchez l'Inter vorrebbe regalare gli ultimi due rinforzi a Antonio Conte per fare il salto di qualità e contendere il titolo alla Juventus.

Si cerca un altro attaccante che possa giocare da vice Lukaku, ma anche al suo fianco. Il nome di Paulo Dybala è sempre caldo, con la Juventus che in queste ultime ore che avrebbe contattato i nerazzurri per intavolare lo scambio più importante degli ultimi anni con Icardi in bianconero. In mezzo al campo si segue Vidal, che potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona, ma occhio anche al sogno Milinkovic-Savic.