Uno dei nomi che continua a caratterizzare questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di Mauro Icardi. Il centravanti argentino sperava di poter far tornare l'Inter sui suoi passi dopo che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, avevano dichiarato che non rientrava nei piani della società nerazzurra. L'arrivo di Romelu Lukaku, e il fatto che gli sia stata tolta la maglia numero nove per affidarla all'attaccante belga, ha fatto capire definitivamente all'ex capitano che non ci sarà alcun ripensamento.

Anche per questo motivo Maurito sta cominciando a prendere in considerazione destinazioni che non sembrava propenso accettare fino a qualche settimana fa come la Roma e il Napoli. Nelle ultime ore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha riferito che il club giallorosso sarebbe pronto a presentare un'offerta importante per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante.

Roma su Icardi

La Roma è alla continua ricerca di un centravanti che non faccia rimpiangere Edin Dzeko, il cui futuro sarà quasi sicuramente all'Inter con cui ha un accordo di massima da tempo.

I giallorossi stanno provando a convincere Gonzalo Higuain che, però, vorrebbe restare alla Juventus. Il preferito del nuovo tecnico dei capitolini, Fonseca, comunque, è un altro e risponde al nome di Mauro Icardi. Soluzione tutt'altro che semplice visto che la Roma non disputerà la prossima edizione della Champions League e che l'Inter fa una valutazione molto importante del centravanti argentino.

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha svelato che il club di Pallotta sarebbe pronto a fare un'offerta all'Inter per cercare di assicurarsi l'attaccante:

"I segnali che giungono da Torino, fronte Higuain, non sono confortanti. Resiste l’opzione Icardi, la preferita da Fonseca.. Icardi per il quale anche ieri la Roma, oltre al Napoli, si è mossa con Marotta offrendo Edin Dzeko e 40-45 milioni, Wanda Nara permettendo".

Non solo la Roma

Roma che, comunque, non è l'unica società che sta facendo pressing per Mauro Icardi. C'è il Napoli che potrebbe anche accontentare le richieste dell'Inter che chiede una cifra intorno ai settanta milioni di euro. Ma, soprattutto, c'è la Juventus che segue l'ex capitano nerazzurro sin dall'anno scorso e, rispetto agli due club, avrebbe già il gradimento del giocatore. In questo caso il problema è rappresentato dall'accordo da trovare tra le due società.

Marotta, infatti, ha fatto sapere già ai bianconeri di essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative solo per uno scambio alla pari con Paulo Dybala. La Joya ha dato segnali importanti rifiutando il trasferimento al Tottenham e al Manchester United facendo saltare, in quest'ultimo caso, anche il trasferimento in bianconero di Romelu Lukaku.