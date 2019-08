La Juventus, in questo momento, ha due trattative in corso: lo scambio Dybala - Lukaku con il Manchester United e la cessione di Joao Cancelo al City in cambio di Danilo più un conguaglio cash che si aggirerebbe sui 30-35 milioni di euro. Le due operazioni sono alquanto complicate, soprattutto quella con i Red Devils perché la Joya non avrebbe ancora deciso di accettare il trasferimento agli ordini di Ole Gunnar Solskjær.

Nell'operazione con il City, invece non è ancora stato trovato l'accordo economico con il brasiliano. Prima dell’8 agosto, data della chiusura del mercato inglese, si dovrà trovare la quadra altrimenti evaporerà tutto. Nonostante il grande lavoro per portare a termine gli affari in corso, i bianconeri non rinuncerebbero al sogno di riportare all’ombra della Mole Paul Pogba.

I piani del Real

Al campione del mondo di Russia 2018 non dispiacerebbe tornare in quella che lui chiama casa, ma nelle ultime settimane è stato molto vicino al Real Madrid, il cui allenatore Zinedine Zidane non vedrebbe l’ora di vederlo ai suoi ordini.

Ora però i piani di Florentino Perez sembrerebbero avere un’altra priorità, individuata in Donny Van De Beek, centrocampista dell’Ajax. La trattativa per accaparrarsi l’olandese sarebbe in dirittura d’arrivo e di ciò ne avrebbe dato conferma anche l’allenatore dei lancieri Erik ten Hag. Visto come il tempo stringe diventerebbe difficile per le merengues acquistare due giocatori nella stessa settimana.

Se il Real si tagliasse fuori, il gigante di Lagny sur Marne potrebbe virare per altri lidi, dato che ormai da tempo avrebbe deciso di cambiare aria. A dimostrazione delle intenzioni dell’ex bianconero c’è il comportamento svogliato nei confronti degli impegni con il club. Il transalpino ha saltato la trasferta in Galles ed ora per un presunto problema alla schiena, salterà l’amichevole contro il Milan, ma dalla Spagna assicurerebbero che l’infortunio non esista.

Il sogno di Paratici

Fabio Paratici avrebbe drizzato nuovamente le antenne perché non vorrebbe rinunciare a quello che è il suo sogno condiviso dai tifosi che in questo momento sono delusi per la cessione di Paulo Dybala. Il "Polpo" ha un contratto in scadenza con il Red Devils nel giugno del 2021 e vista la ristrettezza dei tempi, si potrebbe optare, qualora il centrocampista rimanesse allo United, un assalto nelle prossime sessioni di mercato.

Il comportamento dei madrileni rappresenterebbe il viatico per tentare, se non quest’estate al massimo la prossima, di acquistare il mediano il cui costo del cartellino si aggirerebbe sui 150 milioni di euro, ma la dirigenza della Continassa ha ormai abituato il mondo del calcio a colpi ad effetto.