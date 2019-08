La partita Debrecen-Torino, si svolgerà in casa degli ungheresi che proveranno a rimontare i 3 gol di vantaggio del Torino ottenuti in casa.

Dopo il calendario di serie A i granata sono pronti per passare il turno, devono affrontare l'ostacolo del ritorno ma forti di tre gol non vedono l'ora di scendere in campo gli uomini di Walter Mazzarri, la visione della partita è in esclusiva su sky.

Le probabili formazioni:

Debrecen con il (4-1-4-1): Nagy; Kinyk, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi; Szecsi, Haris, Tőzsér, Varga; Trujic, Garba

Torino con il (3-4-2-1): Sirigu, Bremer, Nkoulou, Izzo; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti.

Proprio il tecnico ieri in conferenza si è soffermato su alcuni aspetti, tra quali che la qualificazione non è affatto in tasca e si dovrà stare attenti al gioco del Debrecen che è stato molto ben contenuto all'andata dove il Torino è stato in grado di fare tre reti.

Mentre il mister del Debrecen parla di affrontare una squadra nettamente più forte della sua dove per suo dire, servirà un vero miracolo per poter ribaltare il risultato, ossia le tre reti di vantaggio del Torino.

Il Torino si qualifica se: perde con due goal di scarto o nel caso di tre segnando almeno un goal, nel caso si finisse in 3-0 come l'andata però a favore del Debrecen si andrebbe ai supplementari e agli eventuali rigori se non si sbloccasse la situazione in quest'ultimi.

#dirette