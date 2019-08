E' pronto ad effettuare il suo debutto ufficiale in Serie B il Crotone di Giovanni Stroppa che nella giornata di oggi, sabato 24 agosto, a partire dalle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale Ezio Scida, affronterà il Cosenza nel primo derby di Calabria della stagione. La società di pari passo continua a lavorare sul mercato alla ricerca degli ultimi rinforzi da concedere al suo allenatore, ultimo solo in ordine di tempo l'acquisto dell'attaccante argentino Maxi Lopez, svincolato dopo l'ultima stagione disputata tra le fila del Vasco da Gama nel campionato di massima serie brasiliana.

Due tasselli dovrebbero aggiungersi da qui a breve, uno a centrocampo e un altro nel reparto difensivo, andando di fatto a concludere questa finestra estiva di contrattazioni per i rossoblu.

Despodov verso il Crotone

Nei giorni scorsi un calciatore accostato con insistenza alla squadra calabrese è stato il centrocampista bulgaro Kiril Despodov, calciatore classe 1996 sul quale il club sardo del Cagliari sembra avere puntato con forza andandolo a prelevare dal Cska Sofia per una cifra prossima ai due milioni di euro, legandolo con un contratto della durata di cinque stagioni.

L'importante mercato estivo del Cagliari imporrebbe però alla società di mandare il giovane a giocare altrove per evitare di svalutare un suo patrimonio. La scelta sarebbe dunque ricaduta sul Crotone, squadra amica ma sopratutto formazione che nel recente passato ha fatto della valorizzazione dei giovani talenti un suo marchio di fabbrica. Proprio a Crotone Kiril Despodov potrebbe trovare un ambiente ideale e maggiore spazio per mettersi in mostra con la formula del prestito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie B Calciomercato

Dopo alcune titubanze iniziali, il calciatore nelle ultime ore avrebbe dato il suo assenso al trasferimento, accordo totale dunque tra Cagliari e Crotone in attesa dell'ufficialità.

Casting in difesa

L'ultimo tassello che sembra mancare alla rosa del Crotone è un'altro centrale difensivo che possa andare a sopperire alla temporanea assenza di Marcos Curado, infortunato durante la fase di preparazione estiva svolta a Trepidò nella Sila crotonese.

Nei giorni scorsi i profili più gettonati sono stati quelli del centrale argentino Matías Agustín Silvestre in uscita dall'Empoli e del francese Thomas Heurtaux, in cerca di una squadra dopo l'ultima sfortunata parentesi in Turchia con la maglia dell'Ankaragücü. Più defilato invece l'interesse per il giovane difensore Mattia Gabbia di proprietà del Milan, elemento però ritenuto incedibile dal club rossonero al pari del centrocampista Daniel Maldini.

Il nodo del difensore potrebbe quindi essere sciolto solamente nelle ultime ore di mercato che si concluderà nella serata di lunedì 2 settembre.