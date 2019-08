In questa rovente estate ad alzare ulteriormente la temperatura c'è la serrata lotta dei top club di Serie A per accaparrarsi gli stessi giocatori. Juventus, Inter e Napoli starebbero cercando di soffiare l'una all'altra Romelu Lukaku del Manchester United. La prima a farsi avanti per il gigante belga è stata la società di Steven Zhang che per accontentare il nuovo allenatore Antonio Conte ha inoltrato oltremanica un'offerta di 65 milioni di euro, prontamente rifiutata perchè il cartellino del giocatore viene valutato 83,5 milioni di euro.

Dopo il no dei Red Devils ai nerazzurri, che avevano già l'accordo economico con il centravanti, Paratici avrebbe iniziato a sondare il terreno per Lukaku e da quella che era sembrata una semplice azione di disturbo, è diventata una vera e propria trattativa. Innanzitutto il ds bianconero ha trovato l'accordo con il giocatore di origini congolesi e poi ha iniziato a tessere la tela con lo United che ha chiesto l'inserimento di Paulo Dybala nell'affare.

I due giocatori avrebbero valutazioni simili e nell'operazione potrebbe entrare anche Mario Mandzukic con un conguaglio a favore della Vecchia Signora.

Intrigo di mercato

I tasselli sembrerebbero a loro posto, se non fosse che la volontà della Joya pare contrastante con quella della Juve. Il programma dell'argentino era quello di continuare la sua carriera in bianconero salendo sulla rampa di lancio, ora che come allenatore c'è Maurizio Sarri e in un primo momento questo desiderio pareva condiviso con la triade dirigenziale.

Il classe 1993, sentendosi quasi scaricato, non vorrebbe accontentare Madama. L'agente Jorge Antùn starebbe trattando con i Red Devils, ma le richieste della Joya per affrontare il trasferimento sarebbero esose, infatti pretenderebbe uno stipendio superiore ai 10 milioni di euro più una pesante commissione per gli intermediari. La richiesta quindi starebbe creando un impasse sfavorevole alla dirigenza della Continassa perchè l'Inter, secondo indiscrezioni, potrebbe tentare un controsorpasso offrendo agli inglesi 85 milioni di euro pur di accontentare il tecnico pugliese.

Oltre ai nerazzurri potrebbe inserirsi il Napoli che, avendo perso le speranze per Pepè e James Rodriguez, secondo rumors di radio mercato, adesso sarebbe disposto ad offrire Milik più un conguaglio di 30 milioni di euro in cambio dell'attaccante di Anversa. Paratici intanto oggi volerà a Londra non solo per seguire la partita di FA Community Shield fra City e Liverpool, ma anche per definire l'altro scambio con i Citizen di Manchester tra Joao Cancelo e Danilo che dovrebbe concludersi a stretto giro di posta.

Il ds bianconero potrebbe approfittarne pure per concludere il "baratto" con lo United, anche perchè il tempo stringe, visto che l'8 agosto il mercato della Premier League chiuderà i battenti. Quindi se nelle prossime ore saltasse l'affare, i nerazzurri avrebbero la possibilità di rifarsi sotto per dare l'assalto all'oggetto del desiderio di Antonio Conte.