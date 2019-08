Il mese di agosto potrebbe rivelarsi molto importante per quanto riguarda il Calciomercato: al momento tra le società più attive della Serie A ci sono Juventus, Napoli ed Inter, anche se non bisogna sottovalutare alcune operazioni portate a termine dai club di metà classifica. Tra questi, ad esempio, ci sono il Cagliari che ha preso Rog e Nainggolan ed è a un passo da Nandez del Boca Juniors, e il Genoa che è riuscito a portare in Italia uno dei punti di riferimento dell'Ajax degli ultimi anni, ovvero Schone.

Tornando alle squadre di vertice, in questa fase la Juventus sta lavorando soprattutto sulle cessioni per alleggerire la rosa ma anche per motivi di bilancio. L'obiettivo dei dirigenti bianconeri, infatti, è quello di accumulare un tesoretto da reinvestire nell'acquisizione di nuovi calciatori in grado di arricchire ulteriormente l'organico.

A proposito di mercato in entrata, dalla Spagna, precisamente dal quotidiano Sport, è arrivata un'importante indiscrezione secondo cui il Paris Saint-Germain avrebbe offerto il cartellino di Neymar ad alcuni top-club europei, tra i quali ci sarebbero Manchester United, Real Madrid e Juventus.

L'attaccante brasiliano ormai da tempo ha lasciato intendere di voler lasciare la società transalpina che, stanca dei suoi malumori, starebbe cercando di accontentarlo.

Neymar offerto alla Juventus

Secondo il quotidiano sportivo iberico, il Paris Saint-Germain avrebbe contattato la Juventus per capire se ci sarebbero o meno i margini per aprire una trattativa per il trasferimento di Neymar a Torino.

In realtà, l'operazione risulterebbe proibitiva soprattutto per motivi di bilancio. Inoltre, per poter investire sul fuoriclasse brasiliano, il club piemontese dovrebbe cedere gran parte degli esuberi in organico per reperire il denaro necessario da versare nelle casse della società parigina.

La stella sudamericana, infatti, ha una valutazione che si aggira intorno ai 200 milioni di euro, una somma notevole se si considera che la Juventus finora ha già speso circa 100 milioni di euro per gli acquisti.

Sempre secondo Sport, Neymar comunque avrebbe già fatto sapere ai vertici del Psg di non gradire destinazioni quali Manchester United, Real Madrid o Juventus, perché il suo desiderio pare sia quello di tornare a Barcellona dove ha disputato alcune delle sue migliori stagioni a livello europeo. Inoltre, essendo un grande amico di Messi, sarebbe impaziente di poter giocare di nuovo insieme al campione argentino.

Neymar vorrebbe trasferirsi al Barcellona

Stando agli ultimi rumors di mercato, il Barcellona avrebbe fatto trapelare di essere disposto a riabbracciare Neymar solo in prestito, anche perché per il club catalano sarebbe decisamente difficile spendere altri 200 milioni di euro quando da poco ha versato all'Atletico Madrid 120 milioni per Griezmann.