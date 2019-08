Questo pomeriggio sono state varate le date e gli orari delle prime due giornate del campionato di Serie A 2019-2020. Saranno i Campioni d'Italia della Juventus ad aprire il torneo, sabato 24 agosto alle ore 18,00, ospiti del Parma allo Stadio Tardini. Inoltre, sono stati stabiliti anche gli accoppiamenti con SKY e DAZN, le due piattaforme che si divideranno le partite del massimo campionato Italiano, esattamente come nella scorsa stagione.

Orari, tv, anticipi e posticipi

SKY trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10 ad ogni giornata, per un totale di 266 incontri. Nell'intero torneo saranno 16 su 20 i big match trasmessi dalla piattaforma di Rupert Murdoch, con invece gli altri 4 importanti incontri appannaggio di DAZN.

Parma e Juventus saranno le prime ad affrontarsi e si ritroveranno di fronte sabato 24 agosto alle ore 18.00. Partita che potrà essere seguita su Sky.

Di seguito, in prima serata, sempre su Sky, potremo assistere a Fiorentina - Napoli, match che si preannuncia spettacolare. Poi l'indomani, Domenica 25 agosto, alle ore 18.00, l'Udinese ospiterà il Milan per la prima ufficiale di Marco Giampaolo sulla panchina dei rossoneri. In serata, si giocheranno le restanti partite, quattro su Sky e tre su Dazn, compresa Inter-Lecce che segnerà il debutto di Antonio Conte a San Siro proprio contro la squadra della sua città natale.

L'inizio della 2a giornata sarà anticipato a venerdì 30 agosto, con Bologna come teatro del derby emiliano tra i padroni di casa e la Spal e con la speranza di rivedere, magari già a fine mese, Sinisa Mihajlovic sulla panchina dei rossoblu. Sabato 31 agosto, il Milan ospiterà alle ore 18.00 il Brescia del patron Cellino (match visibile su Dazn), mentre la Juventus farà il suo esordio casalingo nel primo big match del campionato, alle 20.30 contro il Napoli di Ancelotti.

Domenica 1° settembre, le rimanenti sette partite con l'attesissimo derby di Roma alle ore 18,00, trasmesso da Sky così come Cagliari-Inter delle 20.45.

Poi il campionato si fermerà la settimana successiva con la prima sosta per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini.

Riepilogo completo orari prima giornata

Sabato 24 agosto: Parma-Juventus alle 18.00 e Fiorentina-Napoli alle 20.45, entrambe su Sky

Domenica 25 agosto: Udinese-Milan alle 18.00.

Cagliari-Brescia, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta e Torino-Sassuolo tutte alle 20.45 su Sky. Verona-Bologna, Roma-Genoa e Inter-Lecce alle 20.45 tutte su Dazn.

Tutti gli orari della seconda giornata

Venerdì 30 agosto Bologna-Spal ore 20.45 su Sky

Sabato 31 agosto Milan-Brescia ore 18.00 su Dazn e Juventus-Napoli alle 20.45 su Sky

Domenica 1° settembre Lazio-Roma alle 18.00, Cagliari - Inter, Genoa-Fiorentina, Sassuolo-Sampdoria e Lecce-Verona, tutte alle 20.45 su Sky. Udinese-Parma e Atalanta-Torino entrambe alle 20.45 su Dazn.