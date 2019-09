È tempo di calcio giocato, con la Juventus che sarà chiamata a disputare una serie di gare a dir poco impegnative: si comincia oggi, sabato 14 settembre, quando al Franchi alle ore 15 Bonucci e compagni dovranno vedersela con la Fiorentina di Vincenzo Montella. Mercoledì 18 settembre, invece, ci sarà l'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Diego Pablo Simeone.

Intanto il club non perde di vista il mercato, con il direttore sportivo Fabio Paratici che sarà chiamato a trovare delle squadre interessate ad acquistare i giocatori sui quali non intende puntare Maurizio Sarri. A gennaio potrebbero essere ceduti i quasi recuperati Perin e Pjaca, mentre non è da escludere che entro la fine di settembre Mandzukic possa accettare di trasferirsi in Qatar o negli Stati Uniti.

Il centravanti croato, intanto, non è stato nemmeno convocato per la trasferta di Firenze.

Si attendono novità anche sul fronte Emre Can (escluso non senza polemiche dalla lista per la Champions League), mentre si vocifera che, a fronte di offerte irrinunciabili, durante il mercato invernale potrebbero andar via anche Rugani o Dybala.

Ovviamente in casa Juventus si stanno già programmando le strategie per i nuovi acquisti, tenendo d'occhio non solo i giocatori in scadenza di contratto, ma anche dei giovani talenti che potrebbero rappresentare degli ottimi investimenti in prospettiva.

Su questo fronte, dal Brasile - esattamente dal portale sportivo Globo Esporte - è emersa un'indiscrezione secondo cui la società torinese sarebbe interessata a Bruno Guimaraes, centrocampista dell'Athletico Paranaense.

Juventus, interessa Bruno Guimaraes

La Juventus starebbe seguendo da tempo il talento classe 1997 Bruno Guimaraes, considerato uno dei giocatori più promettenti del campionato brasiliano.

D'altronde, non è un caso se il ragazzo è seguito da diverse società europee, tra le quali ci sarebbero anche Inter e Napoli.

Globo Esporte però ritiene che al momento proprio la Juventus sia in leggero vantaggio sulle altre pretendenti. La valutazione del centrocampista è notevole, poiché l'Athletico Paranaense per cederlo chiederebbe i 40 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

Bruno Guimaraes è un calciatore che garantisce un'ottima quantità in mezzo al campo, senza disdegnare le sue capacità di inserimento, una visione di gioco notevole e - caratteristica tipica dei brasiliani - una tecnica di rilievo.

Un aspetto che potrebbe agevolare un'eventuale trattativa riguarda il fatto che il 22enne sudamericano potrebbe essere tesserato come comunitario perché è di origini spagnole.

Restando in tema di giovani promesse, la Juventus starebbe continuando a seguire anche il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen Havertz che, fra l'altro, i bianconeri incroceranno prossimamente nei gironi di Champions League.

Anche in questo caso però si parla di cifre da capogiro (circa 80-90 milioni di euro), anche perché sulle tracce del 20enne tedesco ci sarebbero pure Real Madrid e Bayern Monaco.