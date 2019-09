Sarà un mercato di gennaio molto interessante quello che riguarderà la Juventus: si attendono sicuramente delle novità già entro settembre sulla situazione Mandzukic, che dovrebbe accettare l'offerta di alcune società del Qatar, anche se i bianconeri chiedono 10 milioni di euro per la sua cessione. Qualora non si concretizzasse, possibile una cessione a gennaio della punta bianconera. Probabili partenze dovrebbero riguardare anche due giocatori considerati esuberi dalla dirigenza bianconera: parliamo di Mattia Perin e Marko Pjaca.

ll portiere ex Genoa sta recuperando dall'infortunio alla spalla di fine stagione scorsa e sarebbe stato proprio questo a fermare la trattativa che lo avrebbe portato nel Calciomercato estivo al Benfica. Proprio la cessione alla società portoghese potrebbe concretizzarsi a gennaio, con la Juventus che potrebbe incassare un totale di 15 milioni di euro dalla sua partenza. Possibile trasferimento anche per Marko Pjaca, anche lui condizionato negli ultimi anni da numerosi infortuni, l'ultimo rimediato la scorsa stagione quando era in prestito alla Fiorentina.

Juventus, sarebbero pronte due cessioni per gennaio: Perin e Pjaca

La Juventus, oltre a Mandzukic, è pronta quindi a cedere altri due esuberi della rosa bianconera, come scrive il noto sito ilbianconero.com. Il portiere ex Genoa è oramai considerato fuori dai piani societari, anche in vista della prossima stagione. Inoltre sarà importante andare a giocare titolare, a maggior ragione perché nel 2020 ci saranno gli Europei e fino a che era secondo portiere alla Juventus era spesso convocato in nazionale dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Riguardo Pjaca invece, il giocatore è praticamente recuperato e potrebbe giocare alcune partite prima della possibile cessione di gennaio con la Primavera o con la Juventus under 23. Il croato è stato condizionato negli ultimi anni da numerosi infortuni e spera di potersi rilanciare in Serie A. Su di lui vi è l'interesse di Genoa e Sampdoria, che potrebbero decidere di investire in prestito sulla punta croata.

Oltre a Mandzukic, Perin e Pjaca, la Juventus potrebbe decidere di cedere altri giocatori non considerati titolari da Maurizio Sarri. Uno di questi è il difensore centrale Rugani, che nonostante l'infortunio di Chiellini, non ha giocato neanche un minuto nelle cinque partite ufficiali della Juventus (quattro di campionato ed una di Champions League). Il tecnico toscano gli ha preferito De Ligt mentre con l'Hellas Verona ha esordito dal primo minuto in una partita ufficiale il difensore centrale Demiral, arrivato dal Sassuolo.