È stato uno dei giocatori italiani più chiacchierati, non solo per le sue qualità tecniche ma anche per i suoi comportamenti in campo non di certo esemplari: parliamo di Antonio Cassano, che dopo una carriera di alti e bassi, attualmente è commentatore televisivo a Mediaset, nella trasmissione 'Tiki Taka'. L'ex Roma, insieme a Vieri, rappresentano i volti nuovi di questa stagione della trasmissione condotta da Pardo e spesso sono protagonisti di siparietti molto simpatici.

Uno dei giocatori più 'bersagliati' da Cassano è sicuramente Dybala, e proprio in merito alle voci che accostavano il 10 bianconero al livello di giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi, ha di nuovo sottolineato nella trasmissione di mercoledì 25 settembre che è sicuramente un buon giocatore ma se la Juventus dovesse puntare sul 10 bianconero, secondo Cassano: 'Rrischia di non vincere niente'.

'Se punta su Dybala, rischia di non vincere niente'

Non è la prima volta che Cassano lancia frecciatine alla Juventus ed in particolar modo a Dybala, ritenuto dall'ex giocatore fin troppo sopravvalutato per le sue doti tecniche, anche perché non è stato mai decisivo nelle partite importanti, soprattutto in Champions League.

Ciò che non capisce a pieno Cassano sono le somme notevoli che girano intorno al suo valore di cartellino (si parla di 100 milioni di euro), esagerate rispetto anche agli altri giocatori attualmente sul mercato. Lo stesso Cassano, nella stessa serata, ha avuto un siparietto simpatico con Insigne, che nonostante la sconfitta del Napoli, ha colto l'occasione per invitare a Napoli l'ex giocatore e attuale commentatore televisivo a Tiki Taka.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Juventus - Spal

E proprio oggi sabato 28 settembre ci sarà la sesta giornata di campionato, con la Juventus che affronterà alle 15:00 all' 'Allianz Stadium' la Spal.

L'emergenza principale per il tecnico toscano riguarda i terzini da schierare, sulla destra dovrebbe essere adattato Cuadrado mentre sulla sinistra, con l'assenza di Alex Sandro, Sarri potrebbe schierare Matuidi, vero e proprio jolly per il tecnico toscano.

Riguardo a Dybala, potrebbe giocare titolare, e magari smentire in questa stagione le critiche che spesso gli sono piovute addosso. Il 10 bianconero è atteso anche dal suo primo gol stagionale e qualora non dovesse giocare oggi contro la Spal, potrebbe essere titolare martedì contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

A proposito dell'argentino, continuano le voci su una presunta offerta a gennaio di società inglesi, su tutte Manchester United e Tottenham, anche se attualmente sta trovando molto spazio negli undici titolare di Maurizio Sarri.