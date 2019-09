Il mercato resta uno degli argomenti più chiacchierati in questi giorni, soprattutto perché questo weekend la Serie è ferma causa sosta per le nazionali. Come è noto il Calciomercato estivo nella maggior parte dei campionati europei è chiuso e quindi non dovrebbero concretizzarsi clamorosi trasferimenti in questo mese di settembre. Il 22 di questo mese chiude il mercato portoghese e proprio un giocatore della Juventus entro quella data potrebbe decidere di trasferirsi nel campionato lusitano. Si tratta di Mattia Perin, che interessa sempre al Benfica: l'ex Genoa era stato vicino alla società portoghese ad agosto ma per motivi fisici (il portiere sta recuperando da un infortunio rimediato fine stagione scorsa) la trattativa non si concretizzò.

Altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Mario Mandzukic, man non per trasferirsi nel campionato portoghese: la punta croata interessa ad alcune società del Qatar.

Juventus, Mandzukic interessa in Qatar

Secondo Tuttosport, Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus già a settembre. Come è noto infatti il calciomercato in Qatar chiude il 30 settembre, ecco che allora la punta croata potrebbe decidere di iniziare una nuova avventura professionale, non gratificante dal punto di vista sportivo ma da quello economico.

Sarebbe infatti ricoperto da un ricco contratto anche se considerando la competitività e l'ambizione della punta bianconera, difficilmente potrà accettare un'offerta per un campionato minore. Più probabile un trasferimento durante il calciomercato invernale anche perché il croato non avrebbe apprezzato la decisione della Juventus di escluderlo dalla lista di giocatori per la Champions League. In estate sarebbe stato vicino al trasferimento al Manchester United e al Barcellona: alcune indiscrezioni hanno confermato il possibile scambio fra la società catalana e la Juventus che avrebbe portato nella città catalana Mandzukic e a Torino il giovane terzino sinistro Miranda. Quest'ultimo poi ha deciso di accettare l'offerta dello Schalke 04.

Il mercato della Juventus

Oltre a Mandzukic è stato escluso dalla lista Champions League anche il centrocampista Emre Can che ha poi utilizzato parole pesanti contro lo staff tecnico bianconero per la decisione presa. Parole poi ritrattate sul suo profilo ufficiale Twitter. Non è esclusa quindi una sua cessione, interessa infatti al Paris Saint German. Si attendono novità anche sul possibile addio di Rugani, che sarebbe stato vicino ad agosto allo Zenit San Pietroburgo ed è rimasto a Torino solamente per l'infortunio di Chiellini.

Probabile quindi che il difensore toscano decida di trasferirsi nella società russa durante il calciomercato invernale.