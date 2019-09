La Juventus da due anni a questa parte sta regalando ai suoi tifosi grandi acquisti: l'arrivo di Cristiano Ronaldo della scorsa stagione ha evidentemente dimostrato come il presidente Agnelli abbia tutta l'intenzione di investire in maniera massiccia sul club e portare grandi giocatori, non solo per motivi sportivi ma anche per quelli commerciali. Quest'anno ad esempio l'investimento principale ha riguardato un giovane difensore centrale che è già una certezza in Europa, quel De Ligt che secondo le ultime indiscrezioni di mercato, era ambito dalle principali società europee.

Come scrive Tuttosport però, in prospettiva la Juventus non vorrebbe fermarsi qui, con l'intento di portare ogni stagione un giocatore di qualità notevole che accresca ancor di più il brand bianconero. Secondo il giornale sportivo torinese, il prossimo acquisto della Juventus potrebbe essere scelto fra diversi nomi: spiccano quelli di Pogba, Neymar, Salah ma soprattutto quello di Mbappé, giovane attaccante francese del Paris Saint Germain.

Juventus, possibile grande acquisto anche nella prossima stagione

Come dicevamo, l'idea della Juventus è diventare una delle società europee di riferimento e con arrivi importanti come quelli di Cristiano Ronaldo e De Ligt (senza sottovalutare i parametro zero Ramsey e Rabiot) si è già avvicinata molto a società come Barcellona e Real Madrid. La prossima stagione l'investimento importante potrebbe riguardare il centrocampo o eventualmente il settore avanzato, se consideriamo che in questo Calciomercato estivo sono arrivati in difesa De Ligt e Demiral e che dal prossimo anno ci sarà in rosa anche il giovane Romero, attualmente in prestito al Genoa.

Fra i nomi, uno dei più interessanti e apprezzati da Maurizio Sarri è certamente Paul Pogba, che già quest'estate avrebbe voluto lasciare il Manchester United e avrebbe voluto ritornare a Torino. Le resistenze del Manchester United e il notevole prezzo richiesto (circa 160 milioni di euro) hanno portato i bianconeri a non considerare un eventuale investimento sul francese.

Juventus, piacciono Neymar e Mbappé

Anche Neymar è stato uno dei nomi più chiacchierati, e secondo la BBC, la Juventus avrebbe offerto 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala pur di acquistarlo dal Paris Saint Germain.

Il brasiliano poi è stato vicinissimo al trasferimento al Barcellona, ma non è stata trovata l'intesa fra Paris Saint Germain e Barcellona. Non è da escludere però un'importante offerta, per la prossima stagione, per la punta francese Mbappé. Il giovane sarebbe l'investimento ideale per Agnelli, in quanto giovane e in grado di attirare sponsor ed incrementare inevitabilmente il numero di tifosi bianconeri.