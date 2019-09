La Juventus, ieri, ha battuto per 2-1 il Verona. Ma per i bianconeri non c'è tempo per godersi questo successo, visto che martedì saranno di nuovo in campo per affrontare il Brescia nel turno infrasettimanale di campionato.

Questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa proprio per mettere nel mirino la sfida di martedì sera. Chi ha giocato ieri ovviamente si è dedicato ad un Lavoro di scarico.

Domani, per la Juve sarà già giorno di vigilia e Maurizio Sarri dovrà iniziare a pensare alla formazione da contrapporre al Brescia. La sensazione è che martedì possa esserci qualche novità nell'undici bianconero.

Lunedì alle 13:30 parlerà Sarri

Lunedì, la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. Al termine della seduta la squadra si trasferirà a Brescia dove martedì sfiderà i padroni di casa allo stadio Rigamonti.

Lunedì, prima dell'allenamento della Juve, ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 13:30. In questa occasione al tecnico verrano probabilmente fatte alcune domande sulla formazione, ma è possibile che non dia particolari indicazioni visto che l'appuntamento con i media precederà l'allenamento.

Perciò solo dopo la seduta pomeridiana di domani si capirà qualcosa sull'undici juventini che sfiderà le Rondinelle.

La sensazione è che ci sarà qualche cambio e in difesa dovrebbe rivedersi Matthijs De Ligt, mentre in attacco potrebbe tornare Gonzalo Higuain. Il Pipita però, contro il Verona ha preso un colpo al naso perciò bisognerà capire come sta. A centrocampo, invece, non è da escludere che ci sia il ritorno tra i titolari di Sami Khedira e Miralem Pjanic, anche se in mezzo al campo a Maurizio Sarri di certo non mancano le alternative.

Bonucci: 'Questa Juve ha voglia di crescere'

Quella di ieri, per la Juventus non era di certo una partita facile anche perché arrivava dopo le fatiche di Champions League. I bianconeri sono riusciti ad imporsi sui gialloblù grazie alle reti di Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo.

Al termine della sfida contro il Verona, Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, ha analizzato la partita della sua squadra: "Dopo le fatiche di Madrid era importante vincere", ha scritto il capitano della Juventus, che poi ha voluto sottolineare che per vedere un gioco più convincente serve pazienza: "Per convincere abbiamo bisogno di tempo".

Dunque Bonucci predica calma, ma è consapevole del fatto che la squadra ha grande voglia di migliorare: "La Juve ha voglia di crescere. 3 punti importanti".

Anche Cristiano Ronaldo al termine della gara ha voluto utilizzare i social per commentare la presentazione dei bianconeri. CR7 si è detto felice per aver segnato e per aver aiutato la squadra a vincere.