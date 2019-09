Trasferta in terra siciliana per la Paganese, ospite della Sicula Leonzio, nel match valido per la terza giornata di andata del campionato di Serie C girone C.

Gli azzurrostellati sono reduci dal primo successo stagionale, coinciso con l'esordio tra le mura amiche: gli uomini di mister Erra hanno superato con il risultato di 2-0 il Monopoli dell'ormai ex Giorgio Roselli, che ha pagato a caro prezzo la debacle del Torre.

Nell'occasione una doppietta del difensore Schiavino, goleador di giornata, affondò la formazione biancoverde, costringendo la società pugliese a richiamare Giuseppe Scienza sulla panchina del Monopoli.

La Sicula Leonzio nell'ultimo turno invece ha riposato, a causa del rinvio del match in programma domenica 1° settembre contro il Teramo, in seguito alla indisponibilità dello stadio Bonolis e della impossibilità di giocare al Cornacchia per la contemporanea disputa del match Pescara-Pordenone, valido per il campionato di Serie B.

All'esordio i bianconeri sono stati sconfitti dalla neopromossa Bari, che ha superato i padroni di casa con il risultato di 2-0, on virtù delle reti siglate da Antenucci su rigore e D'Ursi allo scadere.

Sicula Leonzio-Paganese, le probabili formazioni

In vista dell'incontro Sicula Leonzio-Paganese, in programma questo pomeriggio al Sicula Trasporti Stadium, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00, i tecnici Grieco e Erra dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

SICULA LEONZIO (3-5-2): Nordi; Ferrini, Petta, Sosa; Parisi, Sicurella, Maimone, Palermo, Sabatino; Scardina, Grillo.

A disposizione: Governali, Polverino, De Rossi, Tafa, Cozza, Esposito, Sidibe, Bariti, Lescano, Manfré, Sinani, Vitale. Allenatore: Vito Grieco

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Bonavolontà, Capece, Perri; Alberti, Diop. A disposizione: Campani, Scevola, Acampora, Sbampato, Bramati, Gaeta, Lidin, Calil, Diop, Guadagni, Musso, Scarpa. Allenatore: Alessandro Erra

Tabellino Sicula Leonzio-Paganese

SICULA LEONZIO: in attesa delle formazioni ufficiali

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Valerio Maranesi della sezione di Ciampino (Vettorel-Allocco)

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: