La Juventus ha investito molto nel Calciomercato estivo, spendendo soprattutto su giocatori giovani che potrebbero diventare nel presente e nel futuro dei riferimenti della rosa bianconera.

De Ligt, Demiral, Pellegrini, Rabiot sono solo alcuni dei giovani acquistati dalla dirigenza della Juventus, anche se a volte pare essere passato in secondo piano un altro importante investimento dei bianconeri sempre nel settore difensivo: parliamo di Cristian Romero, centrale attualmente al Genoa ma solo in prestito, in quanto è già di proprietà della Juventus.

Quest'estate infatti l'argentino ha effettuato le visite mediche al J Medical, dopo le quali è arrivata la firma del contratto ed il successivo trasferimento in prestito per una stagione al Genoa, società dalla quale la Juventus lo aveva appena acquistato.

Proprio l'argentino, nel post partita Genoa - Bologna, ha parlato di Juventus ma ha sottolineato che attualmente pensa solo alla società ligure.

'Se la Juventus mi ha preso è proprio grazie al Genoa'

Parole d'amore quelle di Romero nei confronti del Genoa, società che lo aveva acquistato nel 2018 dall'Argentina nonostante non fosse un titolare nel campionato sudamericano.

La società ligure lo ha fatto crescere dal punto di vista umano e professionale e come sottolineato da Romero: "Se la Juventus mi ha preso è proprio grazie al Genoa".

Un investimento importante quello dei bianconeri, che hanno pagato il centrale difensivo argentino quasi 30 milioni di euro, lasciandolo in prestito per una stagione alla società ligure. Il classe 1998 è un vero e proprio acquisto di prospettiva e rappresenta, insieme a De Ligt, Demiral e Pellegrini, il futuro della difesa bianconera. Romero però ci ha tenuto a precisare che in questo momento la sua testa è solo sul Genoa, e l'obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus questa stagione ha investito molto sui giovani, sia per la prima squadra che per le giovanili. Abbiamo parlato di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero, ma ci sono stati anche ulteriori acquisti che hanno riguardato la Juventus Under 23: su tutti spiccano i nomi dei centrocampisti offensivi Rafia e di Mota Carvalho. L'algerino è stato acquistato dal Lione per circa 500 mila euro, ma con i bonus la somma potrebbe arrivare a 5 milioni di euro.

Da non sottovalutare anche l'arrivo del centrocampista offensivo portoghese Mota Carvalho: acquistato dalla Virtus Entella, il giocatore è stato pagato 2 milioni di euro ed è uno dei riferimenti dell'Under 21 del Portogallo. Giocatori che sicuramente non sono da Serie C, ma che posso ambire a campionati sicuramente più competitivi e che hanno evidentemente scelto la Juventus per il progetto tecnico che essa rappresenta.