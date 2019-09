Mancano poco più di ventiquattro ore alla chiusura del Calciomercato e come ha precisato dall’Allianz Stadium, il ds bianconero Fabio Paratici, prima del big match contro il Napoli, possono ancora accadere diverse cose: “Vediamo cosa succede le opportunità in entrata e in uscita ci sono sempre”. Queste parole lasciano presagire che in questi ultimi due giorni i programmi della Continassa potrebbero cambiare anche sui protagonisti del pacchetto arretrato.

Da settimane Daniele Rugani è stato considerato uomo mercato, infatti per lui era stata intavolata una trattativa con il Monaco prima e con la Roma poi, ma in entrambi i casi l’operazione era sfumata. Le fumate nere non avrebbero cambiato lo status del centrale, ma il destino potrebbe regalargli un’altra chance di rimanere in bianconero. Venerdì pomeriggio Giorgio Chiellini si è gravemente infortunato in allenamento in seguito alla rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro: infatti, contro il Napoli, Matthijs de Ligt ha avuto l'occasione di esordire in campionato con la maglia bianconera.

Il capitano che dovrebbe operarsi martedì, nella migliore delle ipotesi, sarà out per 4-5 mesi, per cui non sarebbe più necessario cedere l’ex Empoli. Eppure le possibilità che lasci la 'Vecchia Signora' sono ancora significative.

I profili vagliati

La cessione del numero 24 darebbe al club di Andrea Agnelli l’opportunità di realizzare una buona plusvalenza ed è per questo motivo che il Chief Football Officer sta sondando il terreno per alcuni profili over 30 da ingaggiare a costo di saldo.

In quest’ottica sarebbero stati vagliati i profili di Medhi Benatia, Jerome Boateng, Samuel Umtiti e Ezequiel Garay. Il marocchino, trasferitosi dalla Juventus al Qatar solo a gennaio per incomprensioni con Massimiliano Allegri, sarebbe già stato contattato a giugno e non avrebbe chiuso definitivamente la porta ai bianconeri: anzi qualora quest’ultimi non fossero arrivati a Matthijs de Ligt sarebbe stato disponibile a rientrare.

Il tedesco, fratello del trequartista della Fiorentina, Kevin Prince, in forza al Bayern Monaco, sarebbe ai margini del progetto dei bavaresi, i quali sarebbero disposti a venderlo a prezzo di saldo o in prestito. Anche Umtiti, in uscita dal Barcellona, sarebbe un profilo gradito alla dirigenza della Continassa e visti i buoni rapporti che intercorrono tra i due club, un affare in extremis non sarebbe impossibile.

Le sirene del mercato alle 22 di domani suoneranno e per allora la Juventus dovrà decidere se vendere Rugani: se lo farà, vorrà dire che ha già trovato il suo rimpiazzo in uno dei club amici (Barcellona, Bayern Monaco).