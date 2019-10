L'Inter è pronta a disputare l'importante match di domenica sera contro la Juventus, in una partita che potrebbe significare l'ottava vittoria di fila per la squadra di Conte. Di certo, il tecnico pugliese deve lavorare molto a livello mentale in questi giorni dopo la cocente sconfitta in Champions League contro il Barcellona, pronosticata dalla maggior parte degli addetti ai lavori, ma che evidentemente lascia un po' di amaro in bocca per come è avvenuta.

Se l'Inter avesse realizzato più gol durante il primo tempo, probabilmente non sarebbe finita in sconfitta, ma secondo Antonio Conte, a condizionare il match è stato anche l'arbitro sloveno Skomina. Il tecnico pugliese nel post partita ha sottolineato come si aspettasse un comportamento diverso dell'arbitro, che in qualche modo fosse più uniforme nelle decisioni arbitrali. Come scrive 'La Repubblica', durante il match ci sarebbe stato un acceso confronto verbale fra Conte e Skomina, ed uno delle frasi 'incriminate' che avrebbe espresso l'arbitro sono destinate a creare molta polemica mediatica.

L'arbitro Skomina avrebbe detto a Conte di non sopportarlo più

Secondo La Repubblica, fra le frasi più pesanti rivolte da Skomina a Conte ce n'è una destinata a fare molta polemica, ovvero 'Conte non ti sopporto più'. Parole che sarebbero arrivate proprio perché Conte avrebbe protestato più volte con gli arbitri in merito ad alcuni decisioni prese da Skomina, a detta del tecnico leccese 'a senso unico'.

Nel secondo tempo, in seguito all'ennesima protesta di Conte, l'arbitro avrebbe mostrato a quest'ultimo la scritta 'Respect' sulla maglia in segno di dimostrare rispetto per le decisioni arbitrali. E sarebbe quindi proprio questo il motivo per cui Antonio Conte, in un'intervista a Sky Sport, ha fatto riferimento a tale parola. D'altronde ci sono stati alcuni episodi particolari durante la partita, su tutti spicca il mancato rigore per un fallo su Sensi, che sembrava a detta di molti addetti ai lavori, abbastanza netto.

Resta però la prestazione soddisfacente dell'Inter che si appresta a giocare il match di Serie A contro la Juventus con ulteriori consapevolezze di essere una squadra competitiva che può lottare fino a fondo per il campionato.

Inter - Juventus

Come dicevamo, domenica sera è prevista Inter - Juventus, in un match molto importante prima della sosta per le nazionali. In caso di vittoria l'Inter conquisterebbe l'ottava vittoria di fila, mentre se dovesse vincere la Juventus ci sarebbe il sorpasso bianconero.

I bianconeri arrivano alla partita con importanti conferme e con una solidità difensiva migliorata: inoltre, il settore avanzato è in forma come dimostrano i gol in Champions League di Higuain, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.