La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso la sfida contro l'Inter. I bianconeri, questa mattina, si sono allenati in vista della gara di domenica. Maurizio Sarri sta studiando le mosse anti Inter, e per ora il grande dubbio è solo uno e riguarda l'attacco. Infatti, il tecnico deve decidere chi schierare al fianco di Cristiano Ronaldo. Al momento il ballottaggio è fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala: solo nelle ore appena prima della partita Maurizio Sarri scioglierà il dubbio. Per ora però, la bilancia sembrerebbe pendere un po' di più verso il Pipita.

Inoltre, dal primo minuto si rivedrà Aaron Ramsey che prenderà il posto di Federico Bernardeschi. I due probabilmente faranno la solita staffetta con il gallese che partirà dal primo minuto, e con il numero 33 juventino che invece subentrerà a partita in corso.

La Juventus confermerà il modulo 4-3-1-2

La Juventus si sta preparando in vista della sfida contro l'Inter e per ora i dubbi di formazione per i bianconeri sono pochi.

Infatti, gran parte delle scelte di Maurizio Sarri sono pressoché fatte. Il tecnico si affiderà al modulo 4-3-1-2 e in porta ci sarà sempre Wojciech Szczesny. La linea di difesa della Juve sarà composta dagli stessi uomini che hanno giocato contro il Bayer Leverkusen. Dunque, sulle fasce giocheranno Juan Cuadrado e Alex Sandro che saranno chiamati a fare gli straordinari viste le assenze di Danilo e Mattia De Sciglio, mentre in mezzo alla retroguardia juventina ci saranno il capitano Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt.

Anche a centrocampo non ci saranno grandi novità e saranno confermati Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. A completare l'undici della Juve, invece, ci sarà Aaron Ramsey che supporterà Cristiano Ronaldo è uno fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Questo ballottaggio si risolverà solo nelle prossime ore e solo uno dei due argentini si prenderà una maglia al fianco di Cristiano Ronaldo. Sabato per la Juve sarà già giorno di vigilia della gara contro l'Inter e la squadra si allenerà al pomeriggio. La seduta di domani sarà preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri che sarà alle 14:00.

Marcello Lippi parla della lotta scudetto

Mentre la Juventus si prepara alla gara contro l'Inter, all'esterno gli addetti ai lavori dibattono su chi vincerà lo scudetto. Un grande protagonista della storia bianconera ovvero Marcello Lippi ha parlato a Radio Kiss Kiss proprio di chi sarà la contendente della Juve al tricolore: "Quest'anno il Napoli ha un po' tutto e lotterà con Juventus e Inter, due squadre molto forti".

Dunque, secondo l'ex allenatore bianconero sarà una sfida a tre per lo scudetto.