La Juventus sta preparando l'importante partita di Serie A contro il Bologna prevista per sabato 19 ottobre alle ore 20:45, in attesa della terza giornata di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Oltre che di calcio giocato, a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato, in particolar modo le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. La Juve vuole alleggerire la rosa e potrebbe cedere diversi giocatori nel calciomercato invernale: allo stesso tempo la dirigenza lavora anche agli acquisti per la prossima stagione e, oltre a seguire i parametri zero in scadenza a giugno 2020, potrebbe investire in maniera pesante nel settore avanzato.

Come scrive Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe lavorando su diverse punte, e fra i nomi spiccano quello dell'argentino Icardi, in prestito dall'Inter al Paris Saint Germain, di Kane, punta del Tottenham e di Gabriel Jesus, brasiliano del Manchester City. Inoltre, come outsider, ci sarebbe anche Haaland del Salisburgo.

Juventus: Icardi, Kane e Gabriel Jesus possibili obiettivi

La Juventus vuole investire in maniera importante per il settore avanzato e già quest'estate, se non ci fossero stati i problemi nelle cessioni, sarebbe potuta arrivare una punta di notevole spessore.

Si era parlato molto del possibile arrivo di Icardi dall'Inter, finito poi al Paris Saint Germain, ma non è da escludere che, nel caso in cui la società francese non riscatti la punta argentina, la Juventus possa avanzare un'offerta per il giocatore. Piace anche Kane, che dopo essere cresciuto e diventato capitano nel Tottenham, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale all'estero.

Per quanto riguarda invece Gabriel Jesus, non è considerato titolare da Guardiola, che spesso gli preferisce Aguero. Proprio per questo il brasiliano potrebbe valutare una cessione, con la Juventus che potrebbe risultare una destinazione apprezzata per la punta. Altro giocatore finito sotto i riflettori in questo inizio di stagione è il norvegese Haaland, punta del Salisburgo. Piace a molte società, ma di certo quest'ultimo sarebbe entusiasta dall'idea di giocare con uno dei suoi idoli, ovvero Cristiano Ronaldo.

Il mercato dei bianconeri

Oltre agli acquisti, come si diceva la Juventus dovrà cercare di piazzare sul mercato alcuni esuberi: su tutti, i nomi più chiacchierati sono quelli di Rugani, Emre Can, Perin, Pjaca e soprattutto Mandzukic. La punta croata sarebbe vicinissima all'intesa contrattuale con il Manchester United ed è assai probabile che il trasferimento si possa concretizzare durante il calciomercato invernale.