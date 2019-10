La Juventus lavora a ranghi ridotti alla Continassa dato che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Oltre che sul calcio giocato, nelle ultime ore a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato, con tante società che potrebbero rinforzarsi a gennaio. Una di quelle che potrebbe attingere molto al calciomercato invernale è sicuramente la Juventus, sia in tema acquisti che in quello delle cessioni.

I bianconeri dovranno necessariamente alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori, ma potrebbero però fare anche investimenti importanti. A sostenere questa possibilità è il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Paolo Paganini che su Twitter ha parlato delle possibili trattative che potrebbero riguardare alcune società di Serie A. Ibrahimovic, ad esempio, a dicembre va in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy e potrebbe trasferirsi in un Milan alla ricerca di giocatori di esperienza e qualità, così come l'Inter potrebbe investire su Rakitic che non sta giocando titolare nel Barcellona. Ma il grande acquisto potrebbe effettuarlo proprio la Juventus che non avrebbe smesso di lavorare sul ritorno di Pogba.

Le indiscrezioni social di Paganini

Il noto giornalista della Rai ha lanciato un'indiscrezione importante direttamente dal Principato di Monaco, sottolineando come la Juventus potrebbe investire già a gennaio sul centrocampista francese dello United, Paul Pogba. Nel suo tweet, con le parole ''occhio anche a Pogba-Juventus a gennaio' il giornalista alimenta un'indiscrezione di mercato lanciata anche da alcuni media inglesi e che confermerebbe il malcontento del centrocampista francese che avrebbe voluto lasciare il Manchester già in estate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

Le ultime indiscrezioni parlano di una trattativa che potrebbe svilupparsi fra Juventus e la società inglese e che riguarderebbe non solo il francese, ma anche due giocatori bianconeri, ovvero Mandzukic ed Emre Can. In questo modo la Juventus alleggerirebbe l'offerta cash per il centrocampista francese e si libererebbe di due giocatori 'scontenti' che hanno evidentemente un ingaggio molto pesante.

News di mercato dal Principato visto che sono qui. A #Ibrahimovic scade il contratto a dicembre,lui vuole tornare in Italia. Destinazione Milano.Potrebbe essere l’#Inter che vuole #Rakitic e occhio anche a #Pogba #Juventus a gennaio. Buon we solo per N.1😂👍 — Paolo Paganini (@PaPaganini) October 11, 2019

Il mercato bianconero

Si è parlato delle possibili cessioni di Mandzukic ed Emre Can, ci sono però altri giocatori che potrebbero fare le valigie: Rugani interesserebbe sempre allo Zenit San Pietroburgo mentre i recuperati Perin e Pjaca potrebbero lasciare Torino in prestito per giocare con continuità altrove e recuperare quanto prima la forma ottimale dopo gli infortuni della scorsa stagione.

L'ex portiere del Genoa piacerebbe al Benfica mentre il centrocampista offensivo croato potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria o al Genoa.