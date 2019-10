La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e la campagna acquisti avviata in estate dimostra la volontà dei bianconeri di investire molto in prospettiva, che sia per la prima squadra o per quelle giovanili. Gli arrivi di de Ligt (75 milioni di euro dall'Ajax), di Demiral (16 milioni di euro dal Sassuolo), Pellegrini (16 milioni di euro dalla Roma) e Romero (circa 30 milioni di euro dal Genoa) per la prima squadra, di Rafia, Han, Mota Carvalho per le under 23 dimostrano la strategia bianconera, che in questo momento è impegnata con alcuni osservatori nel visionare da vicino il mondiale under 17 che si sta svolgendo in Brasile.

A tal proposito ieri ha esordito l'Italia di Nunziata, che ha sconfitto le Isole Salomone per 5 a 0. Secondo il noto sito sportivo tuttomercatoweb, ci sarebbero quattro giocatori seguiti da vicino dalla dirigenza bianconera, due brasiliani, un argentino ed un francese.

Juventus, fari puntati sul mondiale under 17: interesserebbero Veron e Magno

La Juventus, così come Roma e Milan, avrebbe inviato in Brasile alcuni osservatori per visionare i giocatori più interessanti del mondiale under 17.

Nello specifico, come scrive il noto sito sportivo, interessano quattro giocatori, i brasiliani Talles Magno e Gabriel Veron che giocano rispettivamente con Vasco da Gama e nel Palmeiras, il trequartista del San Lorenzo Palacios ed il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Aouchiche. Quest'ultimo ha già esordito con la società francese nel campionato mentre vanta due presenze con un gol nella Youth League.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Per quanto riguarda invece l'argentino, non ha esordito in prima squadra con il San Lorenzo ma vanta già 10 presenze con la sua nazionale under 17, con ben 5 gol all'attivo. Un giocatore minuto, che fa della velocità e del dribbling le sue principali caratteristiche tecniche. Infine i due brasiliani: Talles Magno è una punta del Vasco de Gama, ha già raccolto 15 presenze in Serie A con 2 gol mentre nella nazionale brasiliana under 17 ha 13 presenze con 3 realizzazioni.

Infine il centrocampista offensivo Gabriel Veron, non ha presenze con la nazionale under 17 e avrà la possibilità di mettersi in mostra durante il mondiale.

Le trattative dei bianconeri

Oltre ai nomi prima menzionati, tutti classe 2002, la Juventus segue altri giovani: le ultime indiscrezioni parlano di un interesse notevole per la punta olandese del Psv Eindhoven Malen, che ha una valutazione di circa 56 milioni di euro.

Ci sarebbe però anche la concorrenza di Inter e Napoli sul giocatore: l'agente del nazionale olandese è Mino Raiola, e questo potrebbe agevolare la Juventus nella trattativa, considerando il rapporto di amicizia fra l'agente ed il vice presidente bianconero Nedved.