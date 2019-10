Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Christian Eriksen, forte centrocampista che milita nelle fila del Tottenham. Il giocatore danese, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, non avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera nella Premier League inglese. Eriksen ha un contratto con il Tottenham fino al 2020 e non vorrebbe rinnovarlo.

Su di lui ci sono alcune big europee, in particolare la Juventus. Fabio Paratici, infatti, lo segue da tantissimo tempo, in quanto è un suo pallino. Attualmente il Real Madrid sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, ma la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di mollare il talentuoso centrocampista danese, molto apprezzato anche dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. In particolare, la dirigenza della Juventus vorrebbe proporre uno scambio al Tottenham. Tale eventuale operazione potrebbe accontentare entrambe le squadre a gennaio.

Juve, Rabiot potrebbe essere la pedina di scambio per Eriksen

Stando alle ultime notizie trapelate, la Juventus vorrebbe puntare su Christian Eriksen per la seconda parte di stagione. La dirigenza bianconera sarebbe infatti intenzionata a mettere sul piatto Adrien Rabiot per arrivare a garantirsi le prestazioni del forte centrocampista danese del Tottenham. L'ex giocatore del Paris Saint Germain non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, che al momento gli sta preferendo i più esperti Matuidi e Khedira.

Finora Rabiot ha collezionato solo panchine e la madre-agente starebbe già cercando dei possibili acquirenti per il figlio ventiquattrenne. Da sottolineare anche il fatto che Rabiot ha già ricevuto un'offerta dal Tottenham nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Il club britannico, comunque, potrebbe decidere di cedere Christian Eriksen a gennaio, in modo da non perderlo a parametro zero al termine della stagione.

Lo scambio tra la Juventus e il club londinese, dunque, potrebbe andare in porto già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Un altro giocatore che ha messo nel mirino la dirigenza della Juventus è Paul Pogba. Il forte centrocampista francese avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United e viene valutato almeno 100 milioni di euro dalla dirigenza dei Red Devils.

Pogba avrebbe già manifestato il desiderio di tornare alla Juventus, dove sarebbe certamente accolto a braccia aperte sia dal tecnico bianconero Maurizio Sarri che da tutta la tifoseria.