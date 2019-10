La settimana scorsa si è conclusa nella maniera ideale per la Juventus, grazie all'importante vittoria contro l'Inter che ha permesso ai bianconeri di superare in classifica la squadra di Conte e diventare prima. La pausa per le nazionali è sicuramente molto utile per Sarri per far rifiatare alcuni giocatori (anche se la maggior parte della rosa è impegnata con le nazionali), ma anche per recuperare chi ha subito infortuni.

Su tutti, il tecnico toscano spera di poter contare alla ripresa del campionato su De Sciglio, Danilo e soprattutto Douglas Costa. Sul centrocampista offensivo brasiliano arrivano importanti conferme sul definitivo recupero, in quanto già in settimana si è allenato con la squadra e quindi, come scrive tuttojuve.com, dovrebbe essere disponibile per l'importante partita di campionato di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna.

Douglas Costa dovrebbe essere recuperato per la partita contro il Bologna

Il calciatore brasiliano si è allenato con la squadra ed è pronto a dare il suo contributo alla Juventus, che dopo il match contro il Bologna giocherà in Champions League martedì 22 ottobre alle ore 21:00 contro la Lokomotiv Mosca all'Allianz Stadium. Il brasiliano si era infortunato nella terza giornata di campionato contro la Fiorentina, rimediando una lesione muscolare che lo ha tenuto fermo praticamente un mese.

A proposito degli altri infortunati, la Juventus spera di poter contare anche su De Sciglio e Danilo, anche se attualmente nel ruolo di terzino destro sta giocando molto bene il colombiano Cuadrado.

La rosa della Juventus

L'inserimento di Douglas Costa potrebbe portare Sarri a promuovere di nuovo il 4-3-3, scherma tattico che esalta molto le qualità fisiche e tecniche del centrocampista offensivo. La Juventus ha però dimostrato di sapersi disimpegnare molto bene con il 4-3-1-2 grazie alle ottime prestazioni da trequartista di Ramsey.

Probabile che alla ripresa del campionato ci sarà più spazio per quei giocatori che in questo momento non hanno molto minutaggio, su tutti i centrocampisti Rabiot ed Emre Can.

Il mercato della Juventus

Oltre che di calcio giocato, in questa fase di stagione si parla molto anche di calciomercato, con la Juventus che è pronta ad alleggerire, durante la sessione invernale, una rosa fin troppo ricca di giocatori.

Allo stesso tempo la dirigenza bianconera programma già gli acquisti per la prossima stagione; ci sono molti giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2020 e che interessano alla Juventus. Su tutti Aldeirweireld ed Eriksen del Tottenham, Willian del Chelsea, Matic del Manchester United e Meuinier del Paris Saint Germain.