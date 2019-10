Il dirigente del Milan Zvonimir Boban ha rivelato il suo rammarico per non aver aggiunto più esperienza alla squadra dopo la finestra di mercato estiva, il che significa che i rossoneri potrebbero tornare pesantemente sul mercato a gennaio. Un'area che potrebbe richiedere attenzione è a centrocampo, con Pioli che fa affidamento su un regista di qualità nella sua formazione 4-3-3. Un recente rapporto di ''Calciomercatonews.com'' ha affermato che il Milan sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista 31enne Javi Martinez del Bayern Monaco, valutato tra 25 e 35 milioni di euro.

Tuttavia, secondo l'edizione di venerdì del Corriere dello Sport - citata da MilanNews.it - ​​è all'interno della Serie A che gli scout rossoneri dovrebbero guardare. Emre Can ha giocato solo 78 minuti in Serie A finora in questa stagione e non sembra essere una parte importante dei piani di Maurizio Sarri. Di recente ha rivelato la sua infelicità per la sua attuale situazione a Torino, attribuendo delle colpe al suo scarso impiego.

Il Corriere dello Sport ha designato Emre Can come un giocatore che ha tutto ciò di cui il Milan ha bisogno: esperienza, intelligenza tattica, forza fisica e capacità atletica. Il tedesco, secondo il noto portale transfermarkt, ha una valutazione che si aggira sui 33 milioni di euro e sarebbe una grande plusvalenza per i bianconeri visto che è arrivato a parametro zero.

Calciomercato Milan, ci sarebbe anche Javi Martinez per rinforzare centrocampo

Il Milan sembrerebbe interessato ad effettuare un tentativo per il centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez, che potrebbe essere disponibile a un prezzo di saldo.

Stefano Pioli è stato confermato come nuovo allenatore del club all'inizio della settimana e le attenzioni si sono già rivolte alla finestra invernale, con recenti rapporti secondo cui il Milan è pronto a fare affari. Un rapporto di ''Calciomercatonews.com'' mercoledì ha affermato che il Milan potrebbe farsi avanti per il centrocampista del Bayern, Javi Martinez, un giocatore che si adatta perfettamente alle esigenze del club rossonero.

Secondo un aggiornamento di ''Calciomercato.it'', lo spagnolo sembra destinato a lasciare il club bavarese a gennaio dopo sei anni e mezzo. Il 31enne ha collezionato solo cinque presenze in questa stagione per un totale di 131 minuti, e con il suo accordo in scadenza nel 2021 il Bayern potrebbe cercare di raccogliere un po' di soldi dalla sua vendita. Il rapporto aggiunge che l'attuale valutazione di Martinez è di circa 15-20 milioni di euro, ma che potrebbe diminuire se continua a rimanere in panchina.

Al momento, si tratta solo di suggestioni, ma la sua posizione è da tenere sotto controllo. Qualora i rossoneri decidessero di aprire una trattativa con i dirigenti bavaresi, che molto probabilmente si libererebbero volentieri di un giocatore diventato ormai una riserva.