La Juventus è al lavoro a ranghi ridotti data la sosta per le nazionali: gran parte dei giocatori in rosa sono impegnati con le proprie rappresentative e di certo questo agevola quei giocatori che ancora fanno fatica ad integrarsi nella Juventus, su tutti il centrocampista francese Rabiot. Oltre che di nazionali e di calcio giocato, uno degli argomenti di maggior attualità è il Calciomercato: protagonista delle indiscrezioni è sicuramente la Juventus, che ha bisogno di alleggerire la rosa ma allo stesso tempo di puntellarla nei ruoli che attualmente sono scoperti.

Su tutti quello di terzino sinistro, con il solo Alex Sandro che in questo momento sta facendo gli straordinari. Nel mercato di gennaio potrebbero esserci però dei trasferimenti importanti, considerando le esigenze di alcune società che hanno bisogno di rafforzarsi sul mercato: uno dei giocatori più appetibili è sicuramente il danese Christian Eriksen, che è in scadenza di contratto a giugno del 2020 e già a gennaio potrebbe lasciare il Tottenham così che la società inglese possa monetizzare qualcosa da una sua cessione.

Come scrive il noto giornale sportivo Don Balon, ci sarebbe il Real Madrid sul giocatore anche se il tecnico Zidane vorrebbe un rinforzo più muscolare e meno tecnico. E questo potrebbe agevolare la Juventus, che segue il centrocampista offensivo danese e che sarebbe in qualche modo sponsorizzato da Cristiano Ronaldo. Il portoghese, come scrive Don Balon vuole una Juventus sempre più stellare.

Cristiano Ronaldo vorrebbe Juve stellare, sarebbe pronto scippo Eriksen al Real

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, il portoghese starebbe cercando di sponsorizzare Eriksen per la Juventus, così da poterlo strappare al Real Madrid.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Cristiano Ronaldo sta diventando sempre più leader nella Juventus ed è sicuramente ascoltato anche nelle decisioni di mercato. Inoltre la dirigenza bianconera è specializzata negli acquisti a parametro zero (basti vedere gli arrivi negli ultimi anni, da Pirlo a Pogba, da Evra ad Emre Can, fino ai 'recenti' acquisti Rabiot, Ramsey e Buffon), e questo potrebbe sicuramente essere un vantaggio per la Juventus.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Eriksen alla Juventus si svilupperebbe evidentemente in estate quando scadrà il suo contratto con il Tottenham. Ma non è l'unico giocatore seguito della Juventus che va in scadenza a giugno 2020: la dirigenza bianconera sarebbe infatti interessata anche al difensore centrale Alderweireld del Tottenham, al centrocampista offensivo brasiliano del Chelsea Willian ed al terzino destro del Paris Saint Germain Meunier.