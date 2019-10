Questa sera, all'Allianz Stadium di Torino, arriva il Lokomotiv Mosca, che sfida la Juventus nel match valido per la terza giornata di Champions League, Girone D.

Probabili formazioni

Rispetto agli undici scesi in campo dal primo minuto contro il Bologna, Maurizio Sarri dovrebbe operare solamente due sostituzioni. In porta tornerà il polacco Szczesny, il quale si è accomodato in panchina contro il Bologna per lasciare spazio a Buffon.

L'altra novità dovrebbe riguardare Matuidi, che potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Pjanic. Il terzo di centrocampo dovrebbe essere Khedira, ma secondo alcune indiscrezioni in arrivo da Torino, Sarri potrebbe preferirgli il giovane Bentancur. In difesa spazio al quartetto composto da Alex Sandro, De Ligt, Bonucci e Cuadrado. Bernardeschi dovrebbe partire titolare dietro le due punte Cristiano Ronaldo e Higuain, quest'ultimo preferito a Dybala.

In casa Lokomotiv, Semin probabilmente si affiderà al 4-1-4-1. Nella formazione russa dovrebbero partire dal primo minuto due vecchie conoscenze del calcio italiano: Howedes e Joao Mario. L'unico terminale offensivo dovrebbe essere Smolov.

Di seguito il riepilogo delle probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Matuidi, Pjanic, Khedira (Bentancur); Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lokomotiv Mosca (4-1-4-1): Guilherme; Rybus, Corluka, Howedes, Ignatjev; Cerqueira; Krychowiak, Barinov, Zhemaletdinov, Joao Mario; Smolov.

Juve-Lokomotiv, dove vederla online e in tv

Juve-Lokomotiv Mosca, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta tv (in esclusiva) su Sky Calcio 2 e Sky Sport 1. Per gli abbonati sarà possibile seguire il match anche online, in streaming su Sky Go. Per usufruire del servizio basterà collegarsi su skygo.it o scaricare l'applicazione SkyGo, disponibile per Android o iOS.