Oggi, sabato 19 ottobre, torna la Serie A e con essa anche il Fantacalcio, gioco amato da milioni di italiani.

Sarà una giornata insidiosa per molti giocatori di Fantacalcio, che per le loro scelte dovranno tenere conto di infortuni, turnover e ballottaggi.

Portieri e difensori: chi schierare e chi evitare in vista dell'ottava giornata di campionato

Iniziamo i consigli di Fantacalcio dai portieri. Giornata insidiosa per molti big del campionato: da schierare sicuramente Meret, impegnato con il Napoli contro il Verona.

Consigliato anche Olsen: il portiere del Cagliari viene da due grandi prestazioni con la maglia della Nazionale svedese e sarà impegnato davanti al suo pubblico contro la Spal. Ultimo consiglio è Sirigu: il portiere del Toro sarà impegnato nella trasferta di Udine, dove potrebbe essere protagonista di una grande prestazione (anche se vi è il rischio di prendere gol). Sconsigliati Pau Lopez (impegnato a Genova contro la prima della Samp di Ranieri), Strakosha e Gollini (Lazio-Atalanta è una partita che promette molti gol).

Occhio al capitolo Juve: in porta dovrebbe giocare Buffon.

Tra i difensori è consigliato Hateboer: i difensori delle squadre di Gasperini spingono sempre molto e con la Lazio può trovare spazi. Consigliati anche Di Lorenzo e Alex Sandro: entrambi dovrebbero partire titolari e sulla carta dovrebbero subire poco e attaccare molto. Sconsigliati in blocco tutti i difensori del Bologna (impegnato nella complicatissima trasferta allo Juventus Stadium), del Genoa (che giocherà a Parma con una difesa rimaneggiata viste le assenze di Criscito, Romero e Biraschi) e del Lecce (che affronterà a San Siro il primo Milan di Pioli).

Centrocampisti e attaccanti

Molti i centrocampisti che potrebbero fare bene: su tutti Ribery (in forma smagliante), Pjanic (anche lui in grande forma e impegnato in un match sulla carta semplice) e Fabian Ruiz (capace sempre di prendere ottimi voti, specie in una partita in cui il Napoli sarà chiamato presumibilmente a tenere il possesso palla). Occhio anche a Suso, che potrebbe sbloccarsi nella prima di Pioli.

Sconsigliati Valdifiori (può subire molto l'atletismo del centrocampo del Cagliari) e il centrocampo di Bologna e Verona (alto il rischio di voti bassi).

Tra gli attaccanti, occhio alle assenze: su tutti Duvan Zapata, Alexis Sanchez e Dzeko. Consigliati invece Immobile (capocannoniere del campionato), l'attacco della Juventus (su tutti Dybala, che dovrebbe giocare titolare al fianco di Ronaldo e che proverà a bissare il gol segnato contro l'Inter) e Mertens (proverà a superare il record di Maradona).

Sconsigliati ancora una volta gli attaccanti di Verona e Bologna; attenzione a schierare anche gli attaccanti del Lecce, che potrebbero avere poche occasioni a San Siro. Occhio, infine, ai ballottaggi: Lasagna e Zaza rischiano infatti di non essere titolari rispettivamente con Udinese e Torino.