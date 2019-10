L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. Dopo l'importante campagna acquisti della scorsa estate, la società nerazzurra è pronta ad intervenire nuovamente per perfezionare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Prima di potersi muovere in entrata, però, il club cercherà di piazzare qualche cessione per racimolare un tesoretto e realizzare qualche plusvalenza, sempre importante in ottica fair play finanziario. E uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo è Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol.

Cessione in vista per Gabigol

Dopo due anni e mezzo in prestito tra Benfica, Santos e Flamengo, Gabigol potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dall'Inter. L'attaccante brasiliano è stato uno dei primissimi acquisti di Suning, che lo portò a Milano nell'estate del 2016 negli ultimi giorni di agosto, investendo trenta milioni di euro per prelevarlo dal Santos. Il suo rendimento, però, non ha rispettato le aspettative, giocando solo qualche spezzone di gara e mettendo a segno una rete nel suo anno a Milano.

In Portogallo non è andata meglio e così Gabriel Barbosa è tornato in patria, nel suo ex club. Dopo un anno, poi, a dicembre della scorsa stagione i nerazzurri si sono accordati per un prestito al Flamengo, con stipendio a carico dei brasiliani. Ed è proprio in rossonero che il classe 1996 sembra essere esploso definitivamente: diciotto le reti realizzate in campionato in diciotto partite, mentre in Coppa Libertadores sono cinque i gol in dieci presenze.

Ora con il proprio club si gioca le semifinale, con il sogno di essere ancora protagonista.

Proprio per questo il Flamengo ha avviato i contatti con l'Inter, disposta a cedere a titolo definitivo Gabigol. Ieri in sede c'erano degli intermediari per intavolare la trattativa che presenta ancora qualche distanza. I brasiliani, infatti, sono arrivati ad offrire diciotto milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.

La società nerazzurra, però, sembra non essere disposta ad accettare ed è pronta a scatenare un'asta con base a partire dai venticinque milioni. L'interesse per Gabriel Barbosa è alto anche in Europa e questo potrebbe favorire il club meneghino.

Tesoretto su Rakitic

Inter pronta a piazzare la cessione di Gabigol per poi investire il ricavato in entrata. La volontà del club nerazzurro è quella di accontentare il proprio tecnico Antonio Conte, che ha chiesto un rinforzo in mezzo al campo.

E il nome perfetto sembra essere quello di Ivan Rakitic, che al Barcellona non sta trovando spazio, chiuso da Vidal, Arthur, De Jong e Busquets. Blaugrana che potrebbero cederlo per trenta milioni di euro, anche se l'Inter potrebbe provare anche a proporre un prestito con diritto di riscatto, in una formula simile a quella che portò Rafinha a Milano a gennaio 2018.