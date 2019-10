Uno dei giocatori che molto probabilmente infiammerà la prossima sessione di Calciomercato è Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. L'attaccante brasiliano è attualmente in prestito al Flamengo dove sembra essere tornato ai livelli che avevano convinto Suning a fare un pesante investimento nell'estate del 2016 acquistandolo dal Santos per trenta milioni di euro. Il giocatore tornerà a Milano a gennaio quando scadrà il prestito al club carioca ma difficilmente resterà in nerazzurro, nonostante l'esigenza del club di rinforzarsi in attacco dopo il brutto infortunio subito da Alexis Sanchez. Dall'altra parte l'attaccante brasiliano vorrebbe giocarsi le sue chance con l'Inter per dimostrare il suo valore.

La volontà di Gabigol

Uno dei giocatori che si stanno esprimendo meglio nel campionato brasiliano è Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol. L'attaccante classe 1996, di proprietà dell'Inter, ha realizzato diciannove reti in diciannove partite di campionato, oltre ai cinque gol messi a segno in Copa Libertadores. Prestazioni che gli hanno permesso anche di riconquistare la Nazionale brasiliana visto che il commissario tecnico, Tite, lo ha convocato per gli ultimi impegni del Brasile.

Il Flamengo sta già lavorando da tempo per cercare di tenere Gabigol e ha avviato i contatti con l'Inter già a fine agosto, quando nella sede arrivarono degli emissari del club brasiliano, per trattare il suo acquisto a titolo definitivo. Prima, però, bisognerà superare i dubbi dello stesso giocatore che vorrebbe restare a Milano. Il classe 1996, infatti, vorrebbe chiedere al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, una chance vista l'emergenza nel reparto avanzato e dato che ritiene di aver pagato nella sua avventura, nella stagione 2016-2017, anche i troppi cambi alla guida tecnica con l'avvicendamento di ben tre allenatori. Chance che, comunque, l'Inter non sembra essere disposta a concedere a Gabigol.

La scelta dell'Inter

L'Inter è entrata nell'ottica di idee di cedere Gabigol nella prossima sessione di calciomercato. L'attaccante brasiliano non rientra nei piani del club nerazzurro, nonostante la necessità di intervenire nel reparto avanzato. Il club, infatti, non vuole correre il rischio di un nuovo flop, e di una conseguente svalutazione del cartellino, nel caso il calciatore non riesca a trovare spazio dopo l'ottima annata disputata con la maglia del Flamengo.

L'intenzione è quella di realizzare una plusvalenza importante per poi reinvestire il tesoretto ricavato dalla sua cessione per rinforzare il centrocampo. Oltre al club brasiliano ci sono altre società europee interessate al asse 1996. I nerazzurri gongolano e sperano in una vera e propria asta. La valutazione di Gabriel Barbosa parte dai venti/venticinque milioni di euro.