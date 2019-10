L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri, nonostante l'ottimo inizio di stagione, devono rinforzare una rosa che ha mostrato ancora qualche carenza. In particolar modo ci sono stati gli infortunati durante la sosta per le Nazionali che hanno amplificato ulteriormente questa esigenza. Un rinforzo dovrebbe arrivare quasi sicuramente a centrocampo dove la società nerazzurra avrebbe voluto intervenire già ad agosto, dopo i colpi Sensi e Barella, qualora fosse riuscita a cedere a titolo definitivo almeno uno tra Mauro Icardi e Ivan Perisic. E nelle ultime ore è spuntato un altro nome in orbita Inter: Denis Zakaria.

L'Inter pensa a Zakaria

L'Inter farà sicuramente qualcosa a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nel pre partita contro il Sassuolo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha ammesso che, qualora dovesse esserci la possibilità, il club non si farà trovare impreparato. La priorità dei nerazzurri è quella di intervenire a metà campo visto che serve un centrocampista che sia in grado di dare qualità e muscoli.

Il club cerca un giocatore che faccia rifiatare Nicolò Barella, Stefano Sensi e Marcelo Brozovic, i titolarissimi della squadra nerazzurra.

Il nome nuovo è quello di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero è di proprietà del Borussia Monchengladbach che l'ha acquistato nell'estate del 2017 dallo Young Boys per dodici milioni di euro. Investimento importante vista la giovane età dato che si tratta di un classe 1996.

Fino ad ora è stato sempre titolare in campionato avendo giocato otto partite in Bundesliga impreziosite da una rete mentre due sono le marcature realizzate in Europa League. Sembra quasi insostituibile e proprio per questo motivo il club tedesco non lo lascerà andare via facilmente.

La richiesta del Borussia

Il Borussia Monchengladbach spera di scatenare un'asta visto il forte interesse che c'è intorno a Denis Zakaria.

Oltre all'Inter, infatti, ci sono anche Borussia Dortmund, Manchester United, Bayern Monaco e Tottenham che hanno chiesto informazioni. La richiesta iniziale, comunque, sfiora i cinquanta milioni di euro. Una cifra molto importante e un esborso che difficilmente i nerazzurri sarebbero pronti a fare cercando di inserire magari una contropartita tecnica nell'affare. A tessere le lodi di Zakaria anche l'ex attaccante dello Young Boys,Stephane Chapuisat, che ha sottolineato le qualità del centrocampista svizzero:

"Ha un potenziale enorme.

Può sempre sfondare, colpisce per la sua velocità. E soprattutto, Dennis è un ragazzo molto bravo con un grande atteggiamento e una super mentalità. Vuole imparare ogni giorno, progredire ogni giorno, senza mai cullarsi sugli allori".