Questa sera, la Juventus per la seconda sfida di Champions League ospiterà all'Allianz Stadium il Bayer Leverkusen con l’obiettivo di conquistare tre punti necessari per l’economia della squadra dopo lo sciagurato pareggio rimediato in rimonta con l’Atletico Madrid. La dirigenza della Continassa seguirà il match anche in ottica mercato, infatti nel radar di Paratici sarebbe entrato Kai Havertz. Ieri, durante la conferenza di vigilia anche Maurizio Sarri ha elogiato il giocatore per le sue doti fisiche e per le grandi qualità tecniche.

Nonostante la giovane età, l’allenatore ha sottolineato che gioca bene da trequartista, ma lui lo vedrebbe anche da centrocampista totale: “Pensare che è un '99 e vederlo in campo con quelle qualità e quella personalità, sicuramente fa pensare che diventerà uno dei più importanti d’Europa”. Le parole di Sarri non possono che essere sincere, perché non sarebbe nel suo stile di saggio fare lusinghe non veritiere.

Gli obiettivi azzurri

I complimenti dell’ex Napoli e Chelsea risuonerebbero come una benedizione all'idea di Paratici, ma arrivare al tedesco non sarebbe facile soprattutto nell'immediato perché sia il Bayer che il trequartista non avrebbero fretta di divorziare. Le sue prestazioni però stanno capitalizzando non solo l’attenzione della Bundesliga, ma anche quella della Juventus. Paratici nel mirino ha altri giovani talenti come Nicolo Zaniolo e Federico Chiesa, con il quale aveva trovato in estate anche l’intesa economica, evaporata soprattutto per il cambio di proprietà, ma sarebbe rimasto un obiettivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

La priorità di arrivare ai giovani talenti azzurri, non precluderebbe di seguire la pista che porta al classe 1999, e questa sera potrebbe essere l’occasione per testare il terreno con la dirigenza del Leverkusen e capire come muoversi in futuro.

Alcuni scontri che hanno portato a possibili trattative

Spesso gli scontri si rivelano occasioni per gettare i semi di future trattative e il ds bianconero non si lascia sfuggire nessuna opportunità e lo dimostra l’incontro per Tonali durante la sfida contro il Brescia al Rigamonti.

Altro episodio da ricordare è ciò che è accaduto nella finale di Nations League tra Portogallo e Olanda, quando Cristiano Ronaldo ha chiesto a Matthijs de Ligt di raggiungerlo alla Juventus. L’invito del bomber di Madeira deve aver pesato molto sulla decisione del giovane difensore, ambito dai top club di mezza Europa. Questa sera all’Allianz Stadium si assisterà allo scontro tra due trequartisti: da un lato il già affermato Ramsey che cerca la consacrazione in bianconero, dall'altro il giovane rampante Kai Havertz, desideroso di scrivere una pagina storica per gli uomini di Peter Bosz